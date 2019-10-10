“Bu söylemler artık kabak tadı vermiştir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke milletvekili Aytaç Çaluda, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın önümüzdeki Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki söylemlerini eleştirdi. Özersay, Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisiyle birlikte aday olması durumunda hükümetin bozulabileceğini açıklamıştı.

“Bugün seçim olsa UBP %40’ları bulur, Halkın Partisi %10’u geçmez”

UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda Güneş TV’ye yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu tamamen Özersay’ın kendi görüşüdür. Ben bu tip açıklamaların yapılmasına karşıyım. İşin gerçeğine bakacak olursak, şu andaki hükümet neticede bir koalisyon hükümetidir. Eğer böyle bir süreç yaşanacaksa, yani genel başkanımız da aday olacaksa, hükümet bozulur gibi söylemlere ben katılmıyorum ve gerçekten de üzülüyorum. Bu açıklamayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Bu gibi bir söylem, UBP’de ve UBP tabanında ciddi rahatsızlık veriyor. UBP’nin yetkili organları var. Biz bu ülkenin en köklü en büyük partisiyiz. Bugün seçime gidilse UBP’nin yüzde 40 ve daha fazla oyu vardır. Özersay’ın başkanlığını yaptığı Halkın Partisi yüzde 10’ları bile bulmayacak. Özersay, etki altına almaya çalışıyor. Her sıkışıldığında ‘böyle olursa bozarım, öyle yapılırsa bozarım’ söylemleri gerçekten çok yanlış ve artık kabak tadı vermiştir. Bu açıklamaların ardından çıkıp bir yetkilimiz cevap vermeye kalksa boş yere gerginlik olacak. Neticede farklı iki partiyiz. Başka partiler, bizim partimizin alacağı kararlara karışmamalıdır.”

“Destekleyeceklerse neden olmasın…”

“Ortak aday çıkarma konusunda şu anda öyle bir durum yok. Halkın Partisi ile dış politikadaki görüşlerimizin uyuştuğu bir gerçek. Özersay bunu kendisi daha önce dile getirmişti. Bu noktada bir sıkıntı yok. UBP’nin adayına destek verilecekse tabii ki olabilir. Ama şimdi bizden daha küçük bir parti aday çıkaracak ve Ulusal Birlik Patisi de ona destek verecek. Öyle bir düşünce ve anlayış kesinlikle olamaz. Öyle bir dünya yok”