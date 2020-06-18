CTP Milletvekili Erkut Şahali, “4 gündür bir garabet yaşanıyor. Üzerine yapılan açıklamalar konuyu daha utanç konusu haline getirdi” dedi.

Hükümet ortaklarının skandalı birilerine ihale ederek kurtulmaya çalıştığını söyleyerek skandalın bir hükümet sorunu olduğunu kaydetti, “Bu sorun Ersin Tatar hükümeti sorunudur” dedi.

Şahali hükümete atfen “Memleket yer yerinden oynarken siz burada yalanlarınızı peşi sıra sıraladınız” dedi, sağlık ve turizm bakanlarının açıklamaları arasında fark olduğunu anlattı. Turizm Bakanı’nın adaya gelen şahısların özel kıyafetlerle arazide inceleme yaptığını açıkladığını kaydetti, Sağlık Bakanı’nın ise otelden çıkılmadığını söylediğini ifade etti.

YENİDÜZEN’de bugün yer alan Maliye Bakanı’nın açıklamalarına dikkat çeken Şahali, söz konusu açıklamada karantina oteli olmayan otelde konaklandığına dikkat çekti.

“Turizm Bakanı bunun bir siyasi hesaplaşma olduğunu söylüyor. Devletin makamlarında hesaplaşma olmaz” diyen Şahali, hükümet ortakları ile bakanlar arasında yaşanan sorunlara işaret etti.

Şahali hükümet yetkililerine atfen şunları söyledi: “Halkın kürsüsünde sayısız yalan söylediniz. Her bir bakan konuyu farklı anlattı. Siz daha Bakanlar Kurulu’nda ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Devlet yönetmek böylesi gayrı ciddi olmaz. Lapta Belediyesi’nin ihalesinde devletin bakanının pozisyonu nedir? Devletin bu ihalede yoktur. Siz niye kendinizi ihaleyi kazanamamış bir şirketin rehberi konumuna atıyorsunuz. Siz kamuoyu vicdanını rahatlatmak zorundasınız. Size git denmesini beklemeden çekip gitmelisiniz. Zaten ortağınız da meclise gelmemiş”