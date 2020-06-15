“Bu skandalın sorumlusu Hükümet’tir, istifa edin”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Hükümet’in‘Topluma bu kadarı da olmaz dedirttiğine’ işaret etti, toplumun bunu hak etmediğinin altını çizdi. 3 aylık sürede başarılı bir grafik çizilse de 2. Dalgaya hazır olunmadığına işaret eden Özyiğit, Başbakan’ın ‘pandemi hastanesine ilişkin konuşulmasını istemediğini’ anımsattı.

üneyde çalışan işçilerin yaşadıkları sıkıntılara değinen Özyiğit, İki Toplumlu Teknik Komite’nin ‘kontrollü geçişlere’ izin verirken Hükümet’in izin vermediğini ve bir ‘utanç’ yarattığını ifade etti.

1 Temmuz’da ülkeye gelişlerle ilgili kriterler belirlenmiş, öncesinde gelenler için ‘karantina’ uygulaması kararının alındığına dikkat çeken Özyiğit, “Ansızın ülkemize bir ekip geldi… Tabipler Birliği Başkanı diyor ki, arızalı tomografi cihazı için ekip gelmezken, birden bire Lapta Marinası için ekip geliyor” dedi.

Durumun fark edilmesi üzerine Hükümet mensuplarının topu bir birine atmaya başladığına da işaret eden Özyiğit, Lapta Belediyesi Başkanı’nın konudan haberi olmadığına vurgu yaptı.

Her kafadan bir ses çıktığını savunan Özyiğit, “Bakanlar Kuruluna kim ne dedi, Bakanlar Kurulu nasıl yanıltıldı” diye sordu.

Dış işleri Bakanlığı’nın ‘itfaiye girişinden girdiler’ açıklamasını da eleştiren Cemal Özyiğit, bu gelen kişilerin ‘kayıtlı gelip gelmediğini, bu güne kadar daha kaç kişinin bu şekilde gelerek toplum sağlığını riske atıldığını’ sordu. Özyiğit, “UBP-HP Hükümeti bu uygulama ile toplumun sağlığını riske atmıştır, bu bir skandaldır, sorumlusu da Hükümet’tir, Bu Hükümet’in istifasını talep ediyoruz. Bugüne kadar övündüğünüz şeylerin daha fazla tersini yapmayın, yeter artık gidin” dedi.