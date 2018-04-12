

Meclis Eski Başkanı Siber Siber, ülkede "parlamenter" değil "hükümet" sistemi olduğunu belirterek, "iyiye gitmiyoruz, hukuk dışılık diz boyudur" dedi.



Dr. Fazık Küçük Vakfı'nın "aktif" olarak çalışmalarını sürdüreceği açıklandı, "Onursal Başkan" Sibel Siber bugün basınla bir araya geldi.

Meclis eski Başkanı ve eski Başbakanlardan Sibel Siber, ülke yönetimine dair "sistem tartışması"nı açtı. Özellikle "örtülü ödenekler"i eleştiren Sibel Siber, "Cumhurbaşkanının kullandığı örtülü ödeneği Anayasaya aykırıdır" iddiasını da gündeme taşıdı.



Meclis'in anayasal kurallara uymak zorunda olduğunu belirten Siber, "yasama" ve "denetim" görevlerinin çok önemli olduğunu da anlattı.



"Mevcut yapının yarattığı ayrıcalıklar kolay kolay terk edilemiyor" diyen Sibel Siber, oluşmuş statükoyu yenmenin zorluğunu dile getirdi.



Ülkede "likayat" tartışması yapılması gerektiğini de anlatan Sibel Siber, "Mevcüt statüko herkesi içine alıyor, ülkedeki mevcut sorunlara önce doğru teşhisi koymalıyız ki doğru tedavileri de uygulayabilelim" yorumunu yaptı.



Toplantıya Dr. Fazıl Küçük Vakfı adına Osman Güvenir'in ve Mehmet Küçük de katıldı.