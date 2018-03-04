Hamitköy Bölgesi’nde bulunan Hamitköy Barajı yakınına atılan hayvan ölüsü, çevre sakinlerinin ve bölgelilerin tepkisini topladı.

“Çevreye ve doğaya yapılan bu saygısızlığın hiçbir affı yoktur” diyen bölge sakinleri, hayvanların sulandığı ve otlatıldığı, balıkçıların avlandığı alanda böyle bir manzara ile karılaşmaktan büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Hayvan besiciliği yapan kişilerin ölen hayvanlarını gelişi güzel yol kenarlarına veya doğanın çeşitli noktalarına bırakması bölgelinin başta olmak üzere, tüm çevreci kesimlerin tepsini çekiyor.

Yaşanan bu manzaranın bir an önce son bulması için ilgili mercileri göreve çağıran duyarlı vatandaşlar, bunu yapanların tespit edilip cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: Sosyal Medya (Arif Arif)