"Bu paralar boşanmadan önce"

Avukat Boysan Boyra, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün eski eşi Dilek Karakuzu adına basın açıklaması yaptı.

Özgürgün'ün dün 700 bin Dolar iddiaları ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından gelen açıklamada, söz konusu rakamların banka dökümleri incelendiğinde, ilgili tarihlerde boşanma davası veya ayrılığın söz konusu olmadığına işaret edildi. Boyra ayrıca, boşanma davası veya mükekkili Dilek Karakuzu'nun adının tekrar kullanılması halinde yasal yollara başvurulacağını belirtti.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Sayın Hüseyin Özgürgün tarafından 17/01/2018 tarihinde yapılan açıklamaya binaen Müvekkilim Hatice Dilek Karakuzu (Özgürgün) tarafından yapılan açıklamayı kendisinin bana verdiği yetkiye dayanarak kamuoyu ile paylaşırım.

Boysan Boyra

Sn. Özgürgün tarafından malvarlığı hakkında gerçeklerden uzak ve son derece tutarsız bir açıklama yapılmıştır. Bu açıklama müvekkilimin manevi haklarını ihlal etmiş olup cevap zarureti doğurmuştur. Sn. Özgürgün boşanma sürecinde bir kısmı kamuoyuna yansıyan banka hesaplarındaki yüksek rakamları boşanma masrafı olarak borç aldığını belirtmiştir. Oysa söz konusu rakamların bankaya yatış (veya çekiliş) tarihleri incelendiğinde ortada henüz bir boşanma davası hatta ayrılık dahi olmadığı anlaşılacaktır. Diğer taraftan Sn. Özgürgün'ün bu hesaplardan yaptığı harcamaların, halen ikamet ettiği Çatalköydeki malikane ve İnci Pars adına alınan Jaguar marka jip ve birtakım gayrimenkullerin de mi eşten dosttan borç alınarak yapıldığı bu açıklamadan anlaşılamıştır.

Sn. Özgürgün'ün hesaplarının şeffafça incelenmesi halinde tüm gerçekler ortaya çıkacaktır.

Müvekkilimden almış olduğum bilgi ve talimat ışığında Sayın Özgürgün’ün bundan sonraki hayatının herhangi bir aşamasında müvekkilimin adını ya da boşanma davasını kullanması halinde müvekkilimin yasal yollara başvuracağını bildirir kamuoyuna saygılar sunarız.

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