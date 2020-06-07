"Bu olayı yapanların peşi bırakılmamalı"

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Larnaka’da camiye Bizans bayrağı asılması olayı ile ilgili açıklama yaparak kıbrıs Rum liderliğinin bu olayı yapanların peşini bırakmaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Din işleri Dairesi Başkanı Talip Atalay bilgi verdi: Bu kez Larnaka’daki camiye Bizans bayrağı asılmış. Belli ki provokasyondan medet uman birileri var. Leymosun’daki caminin kundaklanma girişiminden sonra bu eylem de küçümsenmemeli ve Rum yönetimi yapanların peşini bırakmamalıdır."