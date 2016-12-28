Hür-İş Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu önündeki pankartlar parçalanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bu olayı şiidetle kınadıklarını açıkladı. Federasyon'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Hür-İş Federasyonumuza bağlı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarının örgütlü sendikası Bay-Sen Sendikamızın geçen gün BRTK giriş kapısı önünde asılı duran pankartlar kişi/kişilerce demokrasimize ve temel unsurlarımıza uymayan bir şekilde kesici bir aletle parçalanmıştır. Federasyonumuz olarak bu olayı şiddetle kınar BRTK yönetimini bu konuyu aydınlatmaya davet eder Kıbrıs Türk Halkının kurtuluş mücadelesinde özel bir yeri olan bu güzide kurumumuzun yaşatılması için de mutlaka “BRTK Yasasının” geçirilmesi, iş barışının ve gelecek kaygısının ortadan kaldırılması için başta Hükümetin ve KKTC Meclisinin görevi olduğunu da hatırlatmakta fayda görüyoruz."