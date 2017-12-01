Bu ne biçin tanıtım?!

UBP’nin resmi Facebook hesabından Mağusa adaylarının tanıtımı için yapılan paylaşım dikkat çekti, sosyal medyada da gündem oldu.

Resmi Facebook hesabında ‘arda arda sıralarda olmamalarına karşın’, üç adayın tanıtımı aynı gönderimde, diğer Mağusa adaylarından ayrı yapıldı.

Diğer tüm adayların tanıtımları sıralandırmalarına göre yapılırken, Mağusa’da birinci sıradan aday olan Sunat Atun, altıncı sıradan aday Ersan Saner ile 10 sıradan aday Ahmet Kaşif’in tanımlarının ayni gönderimde, birlikte, hem de partinin resmi Facebook hesabından yapılması, bazı isimlerin ‘İŞARET EDİLDİĞİ’ izlenimi yarattı.





Partiler bugün YSK’ya akın edecek!

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı ve 14 Kasım’da başlayan seçim takvimi işliyor. Yüksek Seçim Kurulu, adaylık başvurularını bugün kabul edecek.

Yüksek Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurulları, yarın adayları geçici olarak ilan edecek.

3 Aralık ise sandık seçmen listelerinin askıya alınmasının son günü…

Adaylar, Yüksek Seçim Kurulu’ndaki değerlendirmenin ardından 10 Aralık’ta kesinleşecek ve 11 Aralık’ta ilan edilecek.

Yine 11 Aralık’ta propaganda sırası için Yüksek Seçim Kurulu huzurunda ad çekme işlemi yapılacak.

Erken Genel Seçim için resmi propaganda 12 Aralık’ta başlayacak.

Takvime göre, siyasi partilerin BRT’de propaganda için YSK’ya en geç 17 Aralık’a kadar dilekçe vermesi; sandık seçmen listelerinin de en geç 18 Aralık’a kadar tamamlanması gerekiyor.

Seçimle ilgili kamuoyu yoklaması ve araştırmalar ise 23 Aralık’tan sonra yayımlanamayacak.

Seçim takvimine göre 4 Ocak, seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü.

7 Ocak erken genel seçimi için 12 Aralık’ta başlayacak propaganda süresi, 6 Ocak’ta dolacak ve seçmenler, 7 Ocak Pazar günü Cumhuriyet Meclisi’nin 50 üyesini belirlemek üzere sandığa gidecek.

Erken genel seçim sürecinde 8 partinin yarışması bekleniyor…

YKP seçimi boykot kararı alırken, KSP ise 2 bağımsız adayı destekleyeceğini duyurdu.

Bu seçimde ilk kez uygulanacak Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası’yla KKTC geneli tek seçim bölgesi oldu. Seçmenler, ülke genelinde, belli kurallarla 6 ilçedeki 50 adaya oy verebilecek. Seçimde, “mühür, mühür+tercih ve karma” yöntemlerle oy kullanılabilecek.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 milletvekilinin 16’sı Lefkoşa’dan, 13’ü Gazimağusa’dan, 10’u Girne’den, 5’i İskele’den, 4’ü Güzelyurt’tan ve 2’si Lefke’den seçilecek.

YSK, 7 Ocak 2018 genel seçimi askı öncesi nüfusu 230 bin 747; seçmen sayısını da 188 bin 688 olarak açıklamıştı.

KKTC’de son genel seçim 28 Temmuz 2013’te yapılmıştı.

Bağımsızlık Yolu TDP’yi işaret etti…

Bağımsızlık Yolu Örgütü, yayınladığı açıklama Meclis’ini topladığını ve Ocak 2018 seçimlerine ilişkin gerekli değerlendirmeyi de yaptığını duyurdu.

Bağımsızlık Yolu, TDP’nin sokak mücadelesi eksik kalmış olmasına kaşın Koordinasyon Ofisi’ne karşı net duruşu ve Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın Yasa Tasarısı’nı Bağımsızlık Yolu ile Meclise taşıması ve desteklemesi ile diğer partilerden bir adım öne çıktığı düşüncesini belirterek, Toplumcu Demokrasi Partisi’nin oylarının yüksek çıkmasının olumlu olacağı görüşünü paylaştı.

NASIL OY KULLANACAĞIZ?

Ocak 2018 Erken Genel Seçimleri, tüm bölgelerden adaylara oy verilebilecek yeni seçim sistemi ile girilecek ilk seçim olacak.

Önümüzdeki bu seçim, adaylar kadar seçmenler için de bir sınav olacak. Partiler seçim propagandalarının yanı sıra, halen kafasında ‘nasıl oy kullanacağına’ dair soru işaretleri olan binlerce seçmene geçerli oy kullanma yönünde bilgilendirme de yapma telaşında…

Avukat Ürün Solyalı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı oy kullanma işlemine ilişkin bilgi notu, kafalardaki soru işaretlerini azaltır nitelikte…

5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasasının 101. Maddesi gereğince OY kullanma işlemi özeti NO 1:

MÜHÜR + TERCİH

(en fazla 24: Lefkoşa 8, Mağusa 6, Girne 5, Güzelyurt 2, İskele 2, Lefke 1)

(1) Milletvekilliği seçimlerinde, oyunu siyasal partilerden biri lehine kullanmak isteyen seçmen, dilediği siyasal partinin adının ve ambleminin altında yer alan kare içine, "EVET" yazılı mührü basar.

(2) Seçmen, "EVET" mührünü bastıktan sonra, o siyasal partinin listesinde isim ve soy isimleri bulunan adaylardan hangilerini tercih ettiğini, isim ve soy isimleri karşısına bulunan karenin içine işaret koymak suretiyle belirtebilir.

(3) Seçmen, tercih hakkını kullanıp kullanmamakta serbesttir.

Ancak, seçmen tercih hakkını kullanmak isterse, bu hakkını kullanmak istediği her ilçede,o siyasal partinin listesinde isim ve soy isimleri yazılı adayların yarısı için kullanmak zorundadır. Kesirler hesaba katılmaz.

(4) Kesirler hesaba katılmayacağına ilişkin kuralı saklı kalmak koşuluyla, tercih işaretlerinin, aday sayısının yarısından çok veya az olduğu ilçe veya ilçeler için oy pusulası, tercihsiz oy pusulası sayılır. Tercih işaretlerinin uygun kullanıldığı ilçe veya ilçeler için ise mühür ve tercihler geçerli sayılır.