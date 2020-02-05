Bu nasıl yolculuk?!

Lefkoşa’nın göbeğinde, pick up bir aracın arakasındaki 8 köpeğin yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.

Av köpeği oldukları anlaşılan köpeklerin, üstü kapalı bölümde, nefes almak için burunlarını dışarıya uzattıkları sırada çekilen fotoğraf, o sırada trafikte seyreden duyarlı bir yurttaşın kamerasına takıldı.

Kime ait oldukları ve nereye götürüldükleri belli olmayan bu köpeklerin, hepsinin birden aracın arakasındaki küçük bölümde bu şekilde taşınması, herhangi bir yasaya aykırı olmasa da, vicdanları rahatsız etti.