38 yaşındaki Anıl Aktunçlar Lefkoşa’da özel bir hastanede “karın estetiği ameliyatı” geçirdiği sırada yaşamını yitirdi, kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Otopsi sonucundan net bir netice alınamaması üzerine Anıl Aktunçlar'dan alınan doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Polis soruşturma başlattı, gözler hem soruşturma hem de Adli Tıp'tan gelecek sonuca çevrildi.

Fehime ALASYA- Didem MENTEŞ

38 yaşındaki Anıl Aktunçlar, Lefkoşa'da önceki gün özel bir hastanede karın estetiği ameliyatı olduğu esnada hayatını kaybetti. Etik Hastanesi’nde önceki gün saat 18.00'de operasyona alınan Aktunçlar’ın, dün sabah saat 02.00’de sonuçlanan ameliyatta yaşamını yitirdiği açıklandı. Uzun süreli ameliyat sırasında hayatını kaybeden Aktunçlar’ın tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı aktarıldı.

Aktunçlar’ın operasyonunu Plastik Rekonstrüktif Cerrahisi uzmanı Dr. Adem Ademoğlu’nun gerçekleştirdiği, Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Dr. Süleyman Köroğlu’nun da ameliyatta yer aldığı öğrenildi.

Aktunçlar’a dün yapılan otopside kesin ölüm sebebi belirlenmezken, alınan kan ve doku örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği açıklandı.

Aktunçlar, bugün Güzelyurt Fatih Cami’de kılınacak öğle namazı ardından Yuvacık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ölüm sebebini İstanbul Adli Tıp Kurumu belirleyecek!

Anıl Aktunçlar'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için dün öğleden sonra otopsi yapıldı. Aktunçlar'ın ölüm nedeni, cesedinden alınan doku ve kan örnekleri üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemeyle belirlenecek. Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle: “Lefkoşa’da özel bir hastanede ameliyat esnasında yaşamını yitiren Anıl Aktunçlar (K-38)’ın cesedi üzerinde 15:30- 17:40 saatleri arasında Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı. Anıl Aktunçlar’ın ölüm sebebinin tespiti için doku ve kan örnekleri alınmıştır. Ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda doku ve kan örnekleri üzerinde yapılacak tetkiklerden sonra tespit edilecektir”

Bakanlık ve Birlik: “Bazı bulgular saptandı, kesin sonuç Adli Tıp raporuyla belirlenecek”

Sağlık Bakanlığı ve K.T. Tabipler Birliği’nin yaptığı ortak basın açıklamasında Anıl Aktunç’un otopsi işleminde fotoğraf çekilerek ve video kaydı alındığı, ölüm sebebine yönelik bazı bulgular saptanmış olup, tahkikatın selameti ve soruşturmanın gizliliği açısından şu an için açıklanmaması kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, kadının esin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi sırasında alınan çok kapsamlı doku, kan ve mesane yıkama suyu örnekleri ile birlikte ayrıca toksikolojik örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas kurulu başkanı ile de görüşülüp İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verildiği açıklandı.

Güzelyurt yasta

Aslen Güzelyurtlu olup, orada ikamet eden Anıl Aktunçlar’ın Güzelyurt Polis Müdürlüğü'nde görevli polis çavuşu Yusuf Aktunçlar'ın eşi ve 2 çocuk annesiydi.

38 yaşında hayatını kaybeden Aktunçlar’ın ölümü Güzelyurt’tu derinden sarstı. YENİDÜZEN dün sabah Güzelyurt’a giderek Aktunçlar’ın yakınlarıyla görüştü. Aktunçlar’ın eşine ve çocuklarına düşkün olduğu, sıcakkanlı ve pozitif enerjisi ile hayat dolu bir kişiliğe sahip olduğu belirtildi.

Aktunçlar’ın sağlıklı yaşama ve dış görünüşüne önem veren, hayat dolu bir kişiliği olduğunu anlatan yakınları, Anıl Aktunçlar’ın düzenli olarak spor yaptığını belirterek, yaşanan bu olaya anlam vermekte zorlandıklarını ifade etti.

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Spor hocası Terzioğlu: “Anıl sağlığına, formuna çok önem veren bir kişiydi”

Anıl Aktunçlar’ın spor hocası İlhan Terzioğlu YENİDÜZEN’e konuştu, “Anıl sağlığına, formuna çok önem veren, dış görünüşüne çok özen gösteren birisiydi, aktif spor yapardı, şoktayız…” dedi. Terzioğlu, Aktunçlar’ın bilinen herhangi bir rahatsızlığı olmadığını, çok sağlıklı olduğunu belirterek, yaşanan bu olaya anlam veremediğini anlattı.

Anıl Aktunçlar’ın eşiyle birlikte dört yıldan beridir, düzenli olarak her hafta spor salonunda antrenman yaptıklarını anlatan İlhan Terzioğlu, şunları söyledi: “Hayat dolu bir kız, çocuklarına düşkün bir anne, kocasıyla iyi ilişkileri olan bir eş, çevresi tarafından çok sevilen bir arkadaştı. Yaşamdan zevk alan bir arkadaştı. “Anıl herkes tarafından çok sevilirdi. Çocuklarına düşkündü, eşi ile dört yıldır bizim salonumuza gelir, spor yapardı. Yaşamdan zevk alan ender insanlardan biriydi. Eşimle çok iyi arkadaştı, ailece de görüşüyorduk. Bunları konuşurken bir yandan da çıkıp gelecek, şaka yapıldığını söyleyecek diye bekliyorum, olanlara inanmakta zorlanıyorum”

Terzioğlu, Anıl Aktunçlar’ı en son geçtiğimiz hafta gördüğünü, sadece göbeğindeki fıtık için ameliyat olacağı bilgisini aldığını belirterek, “yaşanan bu olay hepimizi derinden sarstı, bizler onu çok seviyorduk. Salondaki herkes ile çok iyi ilişkileri vardı” dedi.

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Aynı anestezi doktoru, benzer vaka

Bu arada 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar’ın ameliyatında yer alan anestezi doktoru Süleyman Köroğlu, Eylül 2015’de ameliyat olan ve masada kalan Fikri Orakçıoğlu’nun da ameliyatında yer almıştı. Bir buçuk yıl önce benzer bir vakayla gündeme gelen Süleyman Köroğlu, ayrıca Ekim 2015’de de ‘disiplinsizlik’ nedeniyle kamu görevinden men edilmişti. Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Dr. Süleyman Köroğlu, bir buçuk yıl sonra benzer bir vakayla yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti.

Orakçıoğlu’nun ölümünü hatırlattı

Süleyman Köroğlu, 18 Eylül 2015’de Lefkoşa Özel Başkent Hastanesi’nde Dr. Turgut Küçük ile birlikte Fikri Orakçıoğlu’nun ameliyatına girmiş, Orakçıoğlu’nun ameliyat esnasında hayatını kaybetmesi vuku bulmuştu. Orakçıoğlu’nun ameliyatta hayatını kaybetmesi ‘doktor hatası’ iddialarını gündeme getirmişti.

Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatarak, 9 gün sonra ailenin şikayeti üzerine Orakcıoğlu’nun mezarı açılmış cesetten alınan doku örnekleri Türkiye’ye gönderilmişti.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği de Fikri Orakçıoğlu’nun ameliyatıyla ilgili söz konusu doktorlar hakkında soruşturma başlatmıştı.

Kamudaki görevinden atılmıştı

Bu süreçte hem özel de hem de devlette çalışan Dr. Turgut Küçük Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki görevinden istifa etmiş, Dr. Süleyman Köroğlu ise kamu hastanesindeki görevine ve özel hastanelerde çalışmaya devam etmişti. Köroğlu, daha sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde 5 Nisan 2015’te görevini terk etmesi nedeniyle hakkında ‘disiplin’ soruşturması başlatılmıştı. Süleyman Köroğlu, söz konusu tarihte Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Anestezi Bölümü’nde nöbetçi TEK anestezist olmasına rağmen, Özel Başkent Hastanesi’nden ‘ameliyata girme çağrısı aldığı’ gerekçesiyle devlet hastanesinde ‘anestezi altında ve ameliyatta olan’ bir hastayı bırakarak hastaneden ayrılması nedeniyle Ekim 2015’de kamu görevinden men edilmişti.

Arifoğlu: “Raporda medikal hata olmadığı belirlendi”

2016 Mayıs ayında Fikri Orakçıoğlu ile ilgili Türkiye Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor Sağlık Bakanlığı’nın eline ulaşmasına rağmen kamuoyuna açıklanmamıştı.

YENİDÜZEN’e konuşan K.T. Tabipler Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu, Sağlık Bakanlığı’na ulaşan Adli Tıp raporunda; ‘ameliyat esnasında bir komplikasyon medikal bir hata saptanmadığını’ açıkladı.

Fikri Orakçıoğlu’nun soruşturmasıyla ilgili Tabipler Birliğinde konuya ilişkin kurul kurulduğunu ve gelen raporların değerlendirildiğini belirten Arifoğlu, Türkiye’den gelen adli tıp kurulu raporunu dikkate aldıklarını ve doktorların sorumlu tutulmadığını belirtti.

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Tabipler Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu:

“Gerekli araştırmalar ve kontroller yapılacak”

YENİDÜZEN’e konuşan K.T. Tabipler Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu, Anıl Aktunçlar’ın ameliyatı sırasında yaşanan ölümüyle ilgili büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Yaşanan bu olayın toplumu derinden sarstığını dile getiren Arifoğlu, detaylı açıklamanın otopsi raporunun ardından yapılacağını kaydetti.

Konunun hukuk yoluyla çözülmesi gerektiğine değinen Arifoğlu, “Orakçıoğlu’ndan sonra aynı vakanın yeniden ortaya çıkması üzücü bir olaydır. Türkiye’den gelen ve birden fazla bilirkişinin imza attığı bir rapor bizler için önemli bir belgedir. Bunu bu şekilde değerlendirmek daha doğru olur. Şimdi yaşanan olaya baktığımızda da her yönüyle düşünmek ve incelemek istiyoruz, bu hastamız genç bir hastamızdır, bir annedir ve estetik bir ameliyat sonrasında olan durumdur. Gerçekten üzücü olan bu konuyu, kimsenin hakkına hiçbir suretle zarar gelmemesi için tahrik etmemek gerekir. Meslektaşlarımızın başına böyle bir olay geldiği için, hepimiz adına çok üzgünüm, bu konuyu hukukla halledelim istiyorum” dedi.

“Sıkıntılı bir durum”

Arifoğlu, yaşanan her iki olayda da yanı doktorun yer almasını değerlendirirken ‘Sıkıntılı bir durum’ ifadesini kullandı. Arifoğlu, söz konusu hastanenin, Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılının haziran ayında denetlendiğini belirtti. Bu tür ameliyatların uzun süreli ameliyatlar olduğuna değinen Arifoğlu, karın ameliyatlarının altı saat ile sekiz saat aralığında gerçekleşebileceğine dikkat çekti.

Hastanede bulunan elektronik cihazlar ile ameliyat sırasında sürekli hastanın durumuyla ilgili bilgi verdiğini ve doktorlar tarafından bu durumun takip edildiğini kaydetti.

Arifoğlu açıklamasına şöyle devam etti; “Bu tür ameliyatlar uzun saatler alan ameliyatlardır ve süresi makul bir süredir. Hastanın ameliyatı sırasında, tansiyonu, oksijeni ve bunun gibi detaylarla ilgili size bilgi veren, gözünüzün önünde hastanın durumunun takip edildiği aletler vardır. Yaşanan bu olayın ardından o aletlerin de kontrolü yapılacak. Yaşanan bu olay çok üzücü, toplumumuzu derinden sarstı, şu anda araştırma aşamasında. Neden nasıl oldu diye konuşup bir şey söyleyecek durumda değiliz.”

YASA NE DİYOR?

Yasaya göre 6 ayda bir denetim olması şart!

Bu arada 2012 yılında yürürlüğe giren “Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayeneler(Denetim) Yasası kapsamına giren tüm hastanelerin en az 6 ayda bir denetlenmesi gerekmektedir” diyor. Yasaya göre Özel Hastanelerde uzmanlık dallarına göre ameliyathane, koroner bakım, uyandırma, ağrı, doğum, alçı, endoskopi odaları, laboratuar, röntgen ve morg birimlerinin olmasının da ZORUNLU olması dikkat çekiliyor.

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Sağlık Bakanlığı ve K.T. Tabipler Birliği, Anıl Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili ortak basın açıklaması yaptı:

“Kesin sonucu Adli Tıp raporu belirleyecek”

Sağlık Bakanlığı ve K.T. Tabipler Birliği, Anıl Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili ortak basın açıklaması yaptı, kesin ölüm sebebinin İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınacak rapor doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği’nden yapılan ortak yazılı açıklama şöyle: “13 Ocak 2017 tarihinde özel bir hastanede 18.00 sılalarında başlayıp 14 Ocak 2017 tarihinde saat 02.00 sıralarında sonlanan estetik operasyonu sırasında 38 yaşında kadın hastamızı kaybetmiş bulunmaktayız. Hastanın yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Bu olayla ilgili adli tıptan almış olduğumuz bilgiler ışığında; Söz konusu vaka ile ilgili Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde otopsi yapılmıştır. Saat 15.00’de başlayıp 18.00’de biten otopsi işleminde fotoğraf çekilerek ve video kaydı alınarak ölüm sebebine yönelik bazı bulgular saptanmış olup, tahkikatın selameti ve soruşturmanın gizliliği açısından şu an için açıklanmaması daha uygun bulunmuştur. Kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi sırasında alınan çok kapsamlı doku, kan ve mesane yıkama suyu örnekleri ile birlikte ayrıca toksikolojik örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas kurulu başkanı ile de görüşülüp İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verilmiştir. İlgili örnekler en kısa sürede İstanbul Adli Tıp Kurumuna verilmek üzere polis tahkikat memuruna teslim edilmiştir. Sağlık Bakanlığımız ve Tabipler Birliği vakanın aydınlatılması ve kesin sonuca en erken zamanda ulaşmak için gerekli tüm işlemleri başlatmıştır. Bu vaka ile ilgili kesin sonuçlara ulaşıldığında kamuoyu bilgilendirilecektir”

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(14 Ocak 2017)

Lefkoşa'da dün özel bir hastanede 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar karın ameliyatı olduğu esnada hayatını kaybetti.

Aktunçlar dün saat 18:00'de operasyona alınırken, gece saat 2.00 sıralarında yaşamını yitirdiği belirtildi. Polis, Aktunçlar'ın operasyon sırasında hayatını kaybettiğini aktardı.

Aktunçlar'a bugün yapılacak otopsinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenecek. Polisin meseleyle ilgili soruşturması geniş çapta sürüyor.

Anıl Aktunçlar'ın Güzelyurt Polis Müdürlüğü'nde görevli polis çavuşu Yusuf Aktunçlar'ın eşi ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Aktunçlar, yarın Güzelyurt Fatih Camii'de kılınacak öğle namazı ardından Yuvacık Mezarlığı'na defnedilecek.