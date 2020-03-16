Bu nasıl karantina?

Ülkede koronavirüs vakasının görüldüğü turist kafilesinin konakladığı otellerde karantina altında tutulanlar arasında bulunan turist rehberlerini ziyaret eden meslektaşlarının yakın temasını gösteren fotoğrafları tepki topladı.

Meslektaşlarını moral ve destek için ziyaret ettiklerini yazan bir rehber, kalabalık grubun birbirine çok yakın durduğu onlarca fotoğraf yayımladı. Karantina altındaki üç otele rehberlerin ziyaretine nasıl izin verildiği de dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Facebook sayfasında paylaştığı fotoğraflar için yazdığı yorumda "Bu paylaşımı hem onları uyarmış olmak için hem sizleri uyarmak için yapıyorum. Son derece sorumsuz bir davranış. kendilerini, toplumun tüm bireylerini tehlikeye atmış oluyorlar bu şekilde..." ifadelerini kullandı.

Gürkut, şunları yazdı:

"Koronavirüs nedeni ile arkadaşları otelde karantina altına alınmış kişileri

(KARANTİNA TOPLUMUN DİĞER KESİMLERİ İLE TEMASIN ENGELLENMESİ İÇİN YAPILIR) ziyarete giden bir grup insan sonra hep birlikte yan yana, yanak yanağa fotoğraf çekiyor. Ama hastalık kapmamak için maske de takıyor (SAĞLIKLI İSEN MASKE TAKMA, KORUMADIĞI GİBİ RİSKİNİ ARTIRABİLİR)

Bu paylaşımı hem onları uyarmış olmak için hem sizleri uyarmak için yapıyorum.

SON DERECE SORUMSUZ BİR DAVRANIŞ. KENDİLERİNİ, TOPLUMUN TÜM BİREYLERİNİ TEHLİKEYE ATMIŞ OLUYORLAR bu şekilde.

Ne demiştik:

SOKAĞA ÇIKMA EVDE KAL

ACİL BİR ŞEY İÇİN ÇIKACAKSAN TOPLU HALDE DEĞİL TEK BAŞINA ÇIK

DİĞER KİŞİLERLE ARANA EN AZ 1 METRE MESAFE KOY

DOKUNMA, BAŞKALARINA DA KENDİ YÜZÜNE DE

ELLERİNİ YIKA VEYA DEZENFEKTE ET!

LÜTFEN ANNEMİ BABAMI KORU!

KANSER OLAN HASTALARIMI KORU!

KENDİNİ KORU!

SOKAĞA ÇIKMA EVDE KAL!"

Özersay: "İfadeleri alınacak"

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Facebook'taki paylaşım üzerine kendi sayfasından açıklama yaptı ve paylaşımda ismi geçenlerden ifade alınacağını duyurdu. Özersay'ın açıklaması şöyle:

"Bu akşam Polis Genel Müdürümüz ile görüştüm, ve karantinadaki kişilerin ziyaret edilmesi iddiasına dair adım atılmasını talep ettim. Az önce kendisinden aldığım bilgiye göre bu akşam sosyal medyaya yansıyan ve karantinada bulunan kişilerin ziyaret edildiğini belirten paylaşımda ismi geçenlerin polis tarafından ifadeleri alınacak. Bu işlem bu akşam itibariyle başlayacak. Kamuoyunun dikkatine."