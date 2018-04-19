“Bu maç kilit maçımız”

G.Birliği Teknik Direktörü Bülent Aytaç: “Göreve gelirken K.Kaymaklı, Ozanköy ve Y.Boğaziçi karşılaşmalarına üç puan hedefi koymuştuk. Kaymaklı karşılaşmasını kaybettik. Önümüzde Ozanköy maçı var ve amaç galip gelerek, Y.Boğaziçi maçına odaklanmak” Ozanköy Teknik Sorumlusu Ertaç Taşkıran: “Kalan üç karşılaşmadan üç galibiyet almak zorundayız, oynayacağımız maçlara da baktığımızda neden olmasın diye kendi kendimize soruyoruz. Ancak önce Gençler Birliği maçını kazanmak gerek”

Hüseyin KIRAL

K-Pet Süper Lig’in tamamlanmasına üç hafta kala ligde kötü günler geçiren Gençler Birliği ile Ozanköy Cumartesi günü İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Ozanköy’de geçtiğimiz hafta yaşadığı sorunlar nedeniyle teknik direktör Mehmet Bolkan görevinden istifa ederken, takımı maçlara hazırlamaya çalışan futbolcu Ertaç Taşkıran, önlerinde kazanmaları gereken üç maç olduğunun vurgusunu yaptı. Gençler Birliği Teknik Direktörü Bülent Aytaç ise, Ozanköy maçının lige tutunma maçı olduğunu söyledi. Hem Ertaç Taşkıran hem de Bülent Aytaç bu karşılaşmaya çok önem verdiklerini belirtirken, ağız birliği yaparak hafta sonu oynayacakları maçın takımları açısından ‘kilit maçı’ olacağını ifade etti.

Aytaç: “Yüreğinde G.Birliği sevgisi olan herkesi maça bekliyoruz”

Süper Lig’in 25’inci hafta maçında takımın başına teknik direktör olarak gelen Bülent Aytaç YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında Ozanköy maçının bir kilit maçı olduğunu ve bu maçı kazanmaları gerektiğini vurguladı. Aytaç; “Şu ana kadar oynadığımız üç karşılaşmada arzuladığımız puan veya puanları çıkaramadık. Göreve gelirken Küçük Kaymaklı, Ozanköy ve Yeni Boğaziçi karşılaşmalarına üç puan hedefi koymuştuk. Bunlardan K.Kaymaklı karşılaşmasını kaybettik, şimdi önümüzde Ozanköy maçı var ve tek amaç Ozanköy karşısında galip gelerek, Yeni Boğaziçi maçına odaklanmaktır. Bu yüzden hafta sonundaki maç camiamız için bir kilit maçı. Yüreğinde Gençler Birliği sevgisi olan herkesi bu maça bekliyoruz. Hafta başından bu yana takımı bu maça hazırlamak için kulübün şimdiki yönetimi ile çalışmalarımız devam ediyor. Ozanköy karşılaşmasına kafalarda ki tüm sorunları çözerek çıkmak istiyoruz ve öylede olacak” dedi.

Taşkıran: “Kazanmamak için bir sebep yok”

Geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerin ardından görevinden istifa eden teknik direktör Mehmet Bolkan’ın yerine takımı maçlara hazırlayan ve teknik sorumluluk alan Ertaç Taşkıran, kalan süre için bir teknik adamın bulunmasının şart olduğunu belirtti. Ertaç Taşkıran maç hakkında ise Gençler Birliği maçı ile bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Taşkıran; “Kulüp yönetimi bir an önce takımın başına bir teknik adam getirmelidir. Gençler Birliği karşısına başımızda bir teknik adamla çıkmak istiyoruz. Kalan üç karşılaşmadan üç galibiyet almak zorundayız. Oynayacağımız maçlara da baktığımızda kazanmamak için bir sebep yok ve neden olmasın diye kendi kendimize soruyoruz. Ancak önce Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağımız Gençler Birliği maçını kazanmak gerek” ifadelerini kullandı.