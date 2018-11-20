BU KEZ YERLİ ÜRETİMDE İNDİRİM DÖNEMİ

92 işletme bine yakın üründe indirim

YENİDÜZEN

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımı ile indirim kampanyasını açıkladı.

K.T Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, hayat pahalılığını engellemenin yolunun daha fazla üretim olduğunu söyledi.

Kampanya % 5’ten % 25’e kadar indirim içeriyor.

92 işletme bine yakına üründe indirim yapacak.

“Halkın Ürünleri Halkın Yanında” sloganı ile başlatılan kampanyada, ekonomik krize kayıtsız kalınmayacağı belirtildi.

Avunduk, hayat pahalılığını gerekçe göstererek verilen yeni ithalat izinlerini de eleştirerek, indirim kampanyalarının krizin etkilerinin daha az hissedilmesine katkı saplayacağına inanç belirtti.

Avunduk, bir soru üzerine, kendi tekliflerine rağmen Koop Süt’ün kampanyaya katılmadığını belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman, Koop-Süt gibi kurumların özel hukuk tüzel kişisi olduğunu siyasi müdahale imkanları bulunmadığını belirtti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı piyasada indirimin tüketiciye yansıtılıp yansıtılmadığını denetim için de denetim yapacaklarını, bunun için bir komisyon oluşturduklarını anlattı.

Başbakan Erhürman: Dövizdeki seyir piyasaya indirim olarak yansımalıdır. Akaryakıtta da yeni bir indirim beklentisi var.

Erhürman: Akaryakıtta yeni bir indirim gündeme gelecek

Başbakan Tufan Erhürman da sıkıntılı bir süreç yaşandığını belirterek, ithalata bağımlılığın, Türk Lirası’nın değer kaybının etkilerini çok daha derinleştirdiğini söyledi.

1.7 milyar dolar dış ticaret açığını anımsatan Erhürman, ithalatın yerli ürünle ikame etmenin önemine dikkat çekti. Erhürman ayrıca ihracatı artırmak gerektiğini de söyledi, “Daha çok üretmeliyiz, daha kaliteli üretmeliyiz. Ürettiklerimizi özellikle turizmde değerlendirmeliyiz” dedi.

“Türkiye’den 1 milyar doların üzerinde ithalatımız var, oysa Türkiye’ye ihracatımız 60 milyon dolar” diyen Başbakan Erhürman, izolasyon olmayan bu alanda da yeterli dış satımı yapamadığımızı belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman, dövizdeki değişimin piyasada ucuzluk olarak görülmesi gerektiğini belirtti, “Akaryakıtta yeni bir indirim daha gündeme gelecektir” diye konuştu.

“Piyasa denetimleri artacak”

İşyeri denetimleri hakkında da bilgi veren Tufan Erhürman, son ayda verilen cezaların 60 binin üzerine çıktığını da söyledi.

“Denetimler artarak devam edecektir, krizi fırsat bilenlere fırsat vermeyeceğiz” diyen Erhürman, bu süreçte yapısal sorunların giderilmesi için de çalıştıklarını belirtti.

İthalata bu kadar çok bağımlı olunmaması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Üretmek aynı zamanda halkın özgüvenini sağlamlaştırmanın da yoludur. En kalitesini üretebilmeliyiz, bizim varoluşumuzu tescillemek için de bu önemlidir” dedi.