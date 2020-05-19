Bu kez Kalecik yanıyor

Kalecik Çayırova arasındaki tepelik alanda yangın çıktı. Yangına 3 araç müdahale ediyor.

YENİDÜZEN'e konuşan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli "Yangın büyük bir alanda" diye konuştu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14.00 sıralarında, Kalecik Valya mevkiinde makilik ve ardıç ağaçlarından oluşan arazide yangın meydana geldi. Yangına polis itfaiye, orman dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Fotoğraf: Gencay Sağır