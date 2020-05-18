Bu kez 'fitness merkezleri' eylemde

Salgın sonrası 'açılım' süreciyle birlikte farklı sektörler eylem yapıyor, yeniden hizmete dönmek istiyor.

Fı̇tness merkezlerı̇, ülkemizde korona virüs vakası olmadığına dikkat çekerek, "fitness merkezlerinin ivedilikle açılması gerektiğini" vurguladı.

Meclis önünde buluşan Fı̇tness Merkezlerı̇'nden bir grup "Ülkemı̇zdekı̇ pandemı̇ sonrası açılış sürecı̇nı̇n başlaması, sağlıkta önleyı̇cı̇ sektör olan fı̇tness merkezlerı̇nı̇n ı̇vedı̇lı̇kle açılmasını gerektı̇rmektedı̇r" görüşünü dile getirdi.

"Toplum sağlığı ve spor adına yapılmış milyonlarca lira ile ifade edilen yatırımlara rağmen sektör batma noktasına gelmiştir" diyen sektör temsilcileri, bir an önce açılım istedi.