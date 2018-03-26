Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Bu kez avcılar uyardı
Bu kez avcılar uyardı

Bu kez avcılar uyardı

Avcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamada,  sano ve silaj yapımının üreme döneminde özellikle ovalara yuva kuran kuşların yuvalarının dağılmasına neden olduğuna dikkat çekildi.

A+A-

Avcılık Federasyonu,  sano ve silaj yapımının, üreme döneminde olan kanatlı hayvanlara büyük zarar verebildiğine işaret ederek, tarımsal faaliyetlerde duyarlı olunması  için çağrı yaptı.

Avcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamada,  sano ve silaj yapımının üreme döneminde özellikle ovalara yuva kuran kuşların yuvalarının dağılmasına neden olduğuna dikkat çekildi.

Sosyal paylaşım sitesinde  yuvada oturan bir kekliğin tarla biçilirken 10 yumurtalık bir yuvayı terk ettiği paylaşıma dikkat çekilen açıklamada,  olay üzerine  Avcılık Federasyonu’nun devreye girerek, yumurtaları, Federasyon’un Dikmen Üretim Tesisi’nde güvenli bir şekilde kapalı sistem üremeye aldığı kaydedildi.  Benzeri bir yuvaya denk gelinmesi halinde  Avcılık Federasyonu Av Koruma Birimi ihbar hattına (ALO 140) haber verilmesi istendi.

Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına  yazı gönderilerek, tarımsal faaliyet yapılırken yaban hayatının sürdürülebilir olması açısından daha duyarlı olunması talep edildi.

Açıklamada,  üreticilere seslenilerek,” Değerli üreticilerimiz, bu doğa hepimizin. Tarımsal faaliyetlerinizi yaban hayatını da koruyarak yapmanızı rica ediyoruz” denildi.

 

Bu haber toplam 131 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler