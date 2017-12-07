"Bu karar, Ortadoğu'daki barış sürecine katkı koymayacak"

Cumhurbaskanı Akıncı, ABD Başkanı Trump'ın, ABD'nin Kudüs kararına ilişkin açıklama yaptı. Akıncı açıklamasında, bu kararınOrtadoğu'da barış sürecine hiçbir katkı yapmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail Devleti'nin başkenti Olarak ilan etmesi ettik ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e Taşıma kararı, Ortadoğu'daki barış Sürecine hicbir Katkı yapmayacaktır.

Bu karar, Tarihsel gerçeklerine ettik bölgenin Uluslararası Hukuka Uygun Değildir. Bölgedeki çatışma gerginlikleri daha da artıracağı aşikar Olan bu Kararın uygulanmaya konmaması yerinde Olacaktır”