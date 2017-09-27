Girne- Karaoğlan bölgesinde önceki akşam çok sayıda işçinin bir van araç arkasında götürülürken görüntülendi. PM 385 plakalı araç içerisinde inşaat işçisi oldukları görülen kişilerin ‘güvenlik’ten uzak bir şekilde ulaşımları sağlanırken, bu kadarı da pes dedirtti. Trafik güvenliği ile ilgili birçok uyarı ve yasalara rağmen vurdumduymazlık bir kez daha gözler önüne serildi.