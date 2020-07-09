“Bu kadar kolay silaha davranma soruşturulsun”

Yayla sahiline bu sabah gelen sığınmacıların karşılaşmış olduğu uygulamaların yarattığı derin üzüntüyü belirten CTP Gençlik Örgütü, sınırların, savaşların getirdiği, amacı insanları değil de devletleri korumak olan politikaların çirkin yüzünün tekrar ortaya çıktığını belirtti.

Sığınmacıların Kıbrıs’ın kuzeyinde silahlarla karşılandığına, savaştan, yıkımdan kaçarken ötekileştirmenin en çirkin yüzü ile tanıştıklarına işaret edilen açıklamada, bugüne kadar silahsızlanmayı ana hedeflerinizden biri olarak kabul etmiş bir örgüt olarak, sığınmacılara karşı bu kadar kolay bir şekilde silaha davranmanın soruşturulmasını istedi.

CTP Gençlik Örgütü bu konunun takipçisi olarak gerekli yaptırımların uygulanmasını talep etti.

CTP Gençlik Örgütü’nün açıklaması şöyle:

“Dış politika adı altında bazı emperyalist devletlerin, çıkar uğruna Ortadoğu’da yürüttüğü savaşlar, coğrafyanın insanlarını evsiz, aç bırakmakta ve bununla da yetinmeyip onları yurtlarından ederek daha güvenli bir yaşam arayışına itmektedir. Bu çirkin politikaların en acısı ise, güvenli bir yaşam arayışı için teknelere insanlığa sığmayan şekilde sıkıştırılan sığınmacıların ölüm kalım mücadeleleri atlatarak ulaştıkları yerlerde insan gibi karşılanmamaları ve ötekileştirilerek dışlanmalarıdır. Daha önce de Yunanistan’da, Macaristan’da insanlığa sığmayan şekilde şiddet ile karşılanan sığınmacılar, Kıbrıs’ın kuzeyinde de silahlarla karşılanmış, savaştan, yıkımdan kaçarken ötekileştirmenin en çirkin yüzü ile tanışmışlardır.

Biz bugüne kadar silahsızlanmayı ana hedeflerimizden biri olarak kabul etmiş bir örgüt olarak, sığınmacılara karşı bu kadar kolay bir şekilde silaha davranmanın soruşturulmasını ve bu konunun takipçisi olarak gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz. Bu gibi insanlık ayıplarının artık son bulacağı, sınırlar ve ulus devlet gibi kavramların son bulacağı güzel günler için tüm suçlular cezalandırılmalıdır”.