“Bu kadar çok korktuklarını bilmiyordum”

Ayşe GÜLER

Meclis’e yaptığı mal bildiriminde Başsavcılık tarafından ‘gerçeğe aykırılık’ tespit edilen eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün banka hesaplarına yönelik bir dosyanın daha Meclis’e gönderilmesinin ardından süreç işlemeye başladı.

Hakkında bir ithamname altında, 43 ayrı dosya hazırlanan Özgürgün, ‘siyasi kumpasla’ karşı karşıya olduğunu söyledi, CTP’nin başkanlığındaki 4’lü Koalisyon Hükümeti döneminde değil de kendi partisinin iktidara geldiği gün harekete geçilmesini ‘manidar’ bulduğunu ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Özgürgün, kendi partisi içerisinde de dışarda da sürece destek verenler olduğunu dile getirerek, “Bu kadar korkulduğumdan haberim yoktu. Başsavcılık tarafından ithamnamede yer alan iddialar tutarsız, ciddi çelişkiler içeriyor” dedi.

Halkın gözünde ‘bitmiş, tükenmiş politikacıların’ kendisi ile uğraştığına işaret eden Özgürgün,

“Ben, ithamlarla, küçük hesaplarla, sürekli savcılık kapılarında ‘dosyayı gönderin’ diye yalvarmadım. “Polis içerisindeki birkaç kişiyle acele dosyalar hazırlanmasını sağlamak için günlerce kapı arşınlamadım. Bunları yapanlar bitmiş politikacılardır” şeklinde konuştu.

Özgürgün, dokunulmazlığının kaldırılmasına olumsuz oy vereceğini, böyle bir durum olması halinde ise yürütmenin durdurulması için Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuracağını da açıkladı.

“Siyasi kumpasla karşı karşıyayım”

Özgürgün, 1.5 senedir bu konuyla ilgili sürekli olarak aynı şeyleri dinlediğini söyledi, “Her açıklama yaptığımda, daha önce de söylemiştim. Bir çete var, o çete harekete geçiyor. Sürekli aynı yemekleri pişirip, önüme geliyor” dedi.

CTP’nin başkanlığındaki 4’lü Koalisyon Hükümeti döneminde değil de kendi partisinin iktidara geldiği gün harekete geçildiğini söyleyen Özgürgün, “Bunu manidar buluyorum” şeklinde konuştu.

Özgürgün, kendisine kurulan ‘siyasi kumpas’ sayesinde bunların yaşandığını belirterek, kendi parti içerisinde de dışarda da sürece destek verenler olduğunu ifade etti.

“Bu kadar korkulduğumdan haberim yoktu” şeklinde konuşan Özgürgün, Başsavcılık tarafından ithamnamede yer alan iddiaların da tutarsız olduğunu, ciddi çelişkiler içerdiğini söyledi.

“Komik…”

Süreç sonunda konuşacağını söyleyen Özgürgün, 21 yıl, 6 dönem milletvekili olarak ülkeye hizmet verdiğini, bugüne kadar böylesi bir iddia ile karşılaşmadığını aktardı.

Özgürgün, aleyhinde hazırlanan dosyada Başbakan olmadığı dönemin de yer aldığına değinerek,

“O kadar komik ki konu, bunun çok açık bir şekilde ne olduğunu anlayabiliyorum” dedi.

“Birileri benden korkuyor”

Siyasette aktif olarak yer almadığını söylemesine rağmen, birilerinin kendisinden çok korktuğunu söyleyen Özgürgün, “Başsavcılığın bu kadar sıkıştırılması, her açıklama yaptığımda polis içerisinde harekete geçilmesi… Olayın çeteleşme olduğunu boşuna söylemedim.” şeklinde konuştu.

Özgürgün, “ Hüseyin Özgürgün’ü bilmeyen yok. 21 sene hizmet vereceğim ve kara para mı aklayacam? Bu iddialar beni üzdü” dedi.

“ ‘Bel altı siyasetine’ verilecek cevabım var”

Gerekirse siyasi mücadele yapacağını, ‘bel altı siyasetine’ verilecek cevabı olduğunu vurgulayan Özgürgün, suçlamaların dokunulmazlığın kaldırılması ile alakası olmadığını da dile getirdi.

Özgürgün, ortaya atılan iddialara güldüğünü, suçlamaları komik bulduğunu ifade ederek, değerlendirmeyi kamuoyuna bıraktığını söyledi.

“Çekinecek bir şeyim yok. Kumpasla beni nereye götürecekler?” diye soran Özgürgün, “En ufak rüşvet, yakınlarıma peşkeş, suiistimal, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, ihale yolsuzluğu, birilerine devlet ihalesi verme gibi bir şey yapmadım. Bunu yapan çok insan, çok politikacı var. Ama den de yok” şeklinde konuştu.

“Bütün vekillerin de itham edilmesi gerekiyor”

Özgürgün, “Eşimin arabası, bankaya yatırdığım parayı çektim diyerek yolsuzluk dosyaları getiriliyor.50 vekilin tamamını araştırsalar. Ondan öncekileri de baksınlar. Bütün vekillerin de itham edilmesi gerekiyor. İtham edilen suçlamalar her vekilde var, hatta benim hakkımda olmayan suçlamalar onlar da var” dedi.

Söz konusu iddiaların aktif politikadan ayrılma noktasında karşısına çıkmasını ilginç bulan Özgürgün, “Birileri geri döneceğimden korkuyor. Halk, ne karar verirse o noktada olur. Halkın gözünde bitmiş tükenmiş politikacılar benimle uğraşsınlar” şeklinde konuştu.

“Dokunulmazlığım kalkarsa, YİM’e başvuracağım”

Dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme gelmesi halinde olumsuz oy kullanacağını da açıklayan Özgürgün, bu konuda kurulacak komitede kendisini savunmayacağını da söyledi.

Özgürgün, “İnşallah partim de oy vermez” diyerek, böyle bir durum olması halinde konuyu Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıyıp, yürütmenin durdurulması için harekete geçeceğini de aktardı.

Ayrıca Özgürgün, “Eğer, bunlarla mücadele etmezsem ülkede ciddi zarar verecek işlere yol açacak. Hiç korkum yok. Ben değil, bazıları dokunulmazlığının arkasına saklanıyor” şeklinde konuştu.

“Yolsuzluk dosyasının adını; tükenmiş, bitmiş politikacı koydu”

Özgürgün, Başsavcılık tarafından hazırlanan ithamnamenin kendisine de iletildiğini kaydetti.

Bazı medya kuruluşlarında konunun ‘yolsuzluk dosyası’ olarak adlandırılmasını da eleştiren Özgürgün,

“Yolsuzluk dosyasının adını; tükenmiş, bitmiş politikacı koydu. Yolsuzluk başka bir şeydir. Görevini kötüye kullanılması, peşkeş çekilmesi lazım… Ama ben yapmadım” dedi.

Özgürgün, şöyle devam etti: Başsavcı, Hüseyin Özgürgün’ü çıkıp sorsaydı, kara para ile ilişkilendirdiğini duyan insanlar gülecekti. Bu ülkede kara para olmadı demiyorum, var. Ama gerçekten bu işi yapanların tutuklanmaları gerekiyor. Cinayet işleyip, kaçanlar tutuklanmalı. Bunlarla gündemi değiştirmek için uğraşıyorlar.

“Ben, sürekli savcılık kapılarında ‘dosyayı gönderin’ diye yalvarmadım”

Süreç içerisinde Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile görüşmediğini de söyleyen Özgürgün, ancak Tatar’ın genel başkanlık yapmış bir kişiye yapılanlarla ilgili ne dediğini de merak ettiğini aktardı.

Özgürgün, “Bildiği gibi yapsınlar. Umarım, bu yanlıştan dönenler. Bu, doğru yol değil” dedi.

Yeni dönemde görev talep etmediğini, zorla kendisinin politika içerisine çekilemeyeceğini kaydeden Özgürgün, “Ben, ithamlarla, küçük hesaplarla, sürekli savcılık kapılarında dosyayı gönderin diye yalvarmadım. Polis içerisindeki birkaç kişiyle acele dosyalar hazırlanmasını sağlamak için günlerce kapı arşınlamadım. Bunları yapanlar bitmiş politikacılardır. Halkın karşısına çıkacaklar.” dedi.