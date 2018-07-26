BU KAÇINCI KADIN CİNAYETİ?

Levent ÖZDAĞ

Doğancı'da sakin 61 yaşındaki İbrahim Erhalk, dün saat 18:00 sıralarında, ikametgahı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufundaki av tüfeği ile eşi 52 yaşındaki Nigar Tevfik Erhalk'ın üzerine ateş etti. Nigar Tevfik Erhalk olay yerinde yaşamını yitirdi. Doğancı’yı dehşete düşüren cinayet dün saat 18:00 sıralarında meydana geldi. Cinayetle ilgili çevre sakinleri, 61 yaşındaki İbrahim Erhalk’ın ev içerisinde eşi Nigar Tevfik Erhalk’la tartışmaya başladığını söyledi.

İngiltere’de restoranları bulunan İbrahim Erhalk’ın yıllar önce kız kardeşini trafik kazasında kaybettiği de söylendi.

Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Erhalk, evde bulunan av tüfeği ile eşinin üzerine bir el ateş etti. Karın bölgesinden vurulan Nigar Erhalk olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası İbrahim Erhalk polisi arayarak cinayet işlediğini haber verdi ve ardından tutukladı.

Erhalk çiftinin uzun yıllardır İngiltere’nin Londra şehrinde yaşadığı ve yılda bir kez Kuzey Kıbrıs’a tatile geldiği öğrenildi. 11 Temmuz’dan beri adada tatilde bulunan Erhalk çiftinin biri kız biri erkek iki çocuk sahibi olduğu biliniyor

İngiltere Kıbrıs serüveni

Erhalk çiftinin uzun yıllardır İngiltere’nin Londra şehrinde yaşadığı ve yılda bir kez Kuzey Kıbrıs’a tatile geldiği öğrenildi. 11 Temmuz’dan beri adada tatilde bulunan Erhalk çiftinin Doğancı’da evleri bulunuyordu. İbrahim Erhalk’ın aslen Doğancılı, Nigar Tevfik Erhalk’ın ise Türkmenköylü olduğu öğrenildi. Çiftin bir kız bir erkek olmak üzere iki çocukları bulunuyordu.

Tatil için Kıbrıs’a gelmişlerdi

Çiftin çevresinden edinilen bilgiye göre, İngiltere’den kısa bir süre önce adaya gelen çift, her yaz Doğancı’daki evlerinde kalıyorlardı. İbrahim Erhalk’ın Londra’da 3 restoranı olduğu ve aile yakınlarından alınan bilgiye göre Kıbrıs’ta temelli kalmak için 11 Temmuz’da eşiyle birlikte Kıbrıs’a geldiği de iddia edildi. Çiftin İngiltere’de boşanmak içi yargıya başvurduğu, İngiltere’de kendi restoranlarında, çalışan Nigar Teyfik Erhalk’ın ise okulda çocuk bakıcılığı yaptığı da gelen bilgiler arasında... 30 Ağustos 2005 yılında İbrahim Erhalk’in kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Cinayete kurban giden Nigar Tevfik Erhalk’ın kardeşinin ise dün akşam İngiltere’den Kıbrıs’a geleceği söylendi.

Adanın kuzeyinde 2001 yılından günümüze kadar 88 cinayet olayı yaşandı, 96 kişi öldü, bu cinayetlerde 37 kadın cinayeti dikkat çekti.

37. kadın cinayeti

2001 yılından bugüne adanın kuzeyinde 37’nci kadın cinayeti yaşandı. Farklı nedenlerden dolayı çok sayıda kadın öldürülürken, bu cinayetlerde çoğunlukla tabanca ve bıçak kullanıldı. 15 cinayet karı-koca arasında meydana gelirken, onlarca çocuk yetim kaldı. 4 kadın ise, nişanlısı tarafından öldürüldü. Sevgilileri tarafından öldürülen kadınların yansıra evlatları tarafından da cinayete kurban giden kadınlar öne çıktı.