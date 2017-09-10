Bu kaçıncı?!

Yaşanan iş kazalarının ardı arkası kesimliyor. Güzelyurt çevre yolu üzerindeki bir yurt inşaatında çalışan 18 yaşındaki Hamza Tosun, iskelenin kurulumunu yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Tosun, ‘belinde kırık’ teşhisi ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altında alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide şunlar kaydedildi: “9.9.2017 Tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Güzelyurt Çevre yolu üzerinde Ötençay İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam eden yurt binasının dış cephesinde iskele üzerinde çalışan Hamza Tosun (E-18), iskelenin kurulumunu yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralanmıştır. Hamza Tosun kaldırıldığı LDH'de yapılan tedavisini müteakip, belinde kırık teşhisi ile müşahede altında alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir”

İlk 9 ayda 6 ölümlü “iş kazası”

Anımsanacağı üzere Fehime Alasya imzası ile YENİDÜZEN’de yayınlanan araştırmada

2017 yılının ilk dokuz ayında 6 işçi iş kazası nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenmişti. Bunun yanında temmuz ayından bu yana ise ikisi ağır olmak üzere, dört işçinin yaralandığı üç iş kazası gerçekleşti.

Son iki ayda ikisi ağır dört yaralı…

Araştırmada göze çarpan istatistik ve bilgiler şu şekilde: Ülkede meydana gelen iş kazalarının yarısından fazlasının ise inşaat sektöründe olduğu görülüyor.

2017 yılının ilk iş kazası, beton mikserine düşerek hayatını kaybeden Bangladeş uyruklu işçi ile yaşanırken yıl içerisinde görülen en son ölümlü iş kazası çalışma izni bulunmadan inşaata görev yapan 42 yaşındaki Suat Ağcabey oldu.

Girne’de çalıştığı inşaatın 5’inci katından aşağı düşerek hayatını kaybeden 25 yaşındaki Ahmet Karasu’nun ölümü 2017’nin 5’inci ölümlü kazası olarak kayıtlara geçerken, Girne'de Zeytinlik yolu üzerinde bir inşaatta ‘çalışma izinsiz’ çalıştığı sırada iş kazası geçiren 42 yaşındaki Suat Ağcabey, 2017 yılının 18 Temmuz’unda hayatını kaybeden altıncı kişi oldu.

Bu ölümlü iş kazasının ardından ikisi ağır olmak üzere, dört işçinin yaralandığı üç iş kazası gerçekleşti.

‘Yüksekten düşme’ büyük neden…

1 şubat, 22 şubat, 8 nisan, 21 nisan, 26 nisan, 18 temmuz gibi tarihlerde gerçekleşen iş kazalarında ‘yüksekten düşme’ veya ‘denge kaybına bağlı düşme’ gibi nedenleri göze çarptı.

Ozanköy’de yaşanan iş kazasında 4 metre yüksekten düşen 40 yaşındaki Yuri Kumish yoğun bakıma alındı. Kumish, güneş enerji sistemi kurmaya gittiği evde 4 metre yüksekten beton zemine düştü…

1 Mart tarihinde de gerçekleşen iş kazasında Lapta’da, yapımı devam eden iki katlı inşaat halindeki binanın çatısında, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 13.50 metre yükseklikten düşmek suretiyle ağır şekilde yaralanan işçi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

2016 yılındaki 7 işçi hayatını kaybetmişti

Yıl içerisinde meydana gelen iş kazalarında hayatını kaybeden veya yaralanan işçiler arasında yabancı uyruklu kişiler olduğu da gözlemlendi.

Öte yandan 2016 yılındaki 83 iş kazasında 7 işçi hayatını kaybetmişti.

Sendikaların birçoğu ise devleti sorumlu tutarak, görevini yapmadığını ve cinayete yardım ve yataklık ettiğini ileri sürüyor.

TABLO AYRI KAREDE İŞ GÜVENLİĞİ FOTO İLE

Ölümlü kazaların yıllara dağılımındaki acı tablo:

2011: 6 ölüm

2012: 4 ölüm

2013: 7 ölüm

2014: 6 ölüm

2015: 13 ölüm

2016: 7 ölüm

2017: 6 ölüm (ilk 9 ayda)

Ne yapılan uyarılar, ne de hayatını kaybeden işçilerin oluşturduğu tablo, iş kazalarının önüne geçemedi…

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan iş kazaları son altı yılın tablosunda bir kez daha gözler önüne serildi. Son 6 yılda 49 kişi hayatını kaybetti. Ne yapılan uyarılar, ne de hayatını kaybeden işçilerin oluşturduğu tablo, iş kazalarının önüne geçemedi.

İnşaat patlaması yaşanan ülkemizde sorumlu müteahhit firmalar, işçilerine gerekli önlemleri almada ‘uyarıcı’ olmazken, işçilerin de duyarsızlığı bu noktada devam etti. ‘Denetim’ konusunda ise yaşanan yetersizlik ortaya çıkan tabloda kendini bir kez daha gösterdi. Ölümlü iş kazalarındaki tablo, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’in “genel bir denetim yaparsak inşaatların tümünü durdurmamız” gerekiyor sözlerini yeniden akıllarda getirdi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy:

“Önlem almak için daha kaç kişinin sakat kalmasını ya da ölmesini istiyorsunuz?”

Sosyal Medya hesabı üzerinden yaşananlara tepki gösteren CTP Milletvekili Asım Akansoy, yaptığı paylaşımda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı işaret ederek, toplumla paylaşılması gereken verilerin saklandığını dile getirdi.

Akansoy, Aralık 2016'dan beri yapılan denetim, kayıt dışılık, sosyal yatırım eksikliği ve kaçak işçi sayısı gibi bazı konularla ilgili neden rapor yayınlanmadığını sordu.

Akansoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Önlem almak için daha kaç kişinin sakat kalmasını ya da ölmesini istiyorsunuz?

Denetimleri artırdınız diye de açıklama yapıyorsunuz ancak yasa gereği toplumla paylaşmanız gereken verileri saklıyorsunuz.

Aralık 2016'dan beri yapılan denetim, kayıt dışılık, sosyal yatırım eksikliği, kaçak işçi sayısı, İSG sorunları ile ilgili neden rapor yayınlamıyor, konuşmuyorsunuz?

Neden bilgi vermiyorsunuz?

Neden önlem almıyorsunuz?

Neden denetim yapmıyorsunuz?”