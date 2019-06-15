“Bu istihdam etik değil”

YENİDÜZEN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın dörtlü koalisyon hükümetinin bittiği gün kayın biraderi B.İ’yi Telekomünikasyon Dairesi’ne istihdam yaptığı ettiği, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Genel Başkanı Tamay Soysan, “Bu şekilde bir istihdam asla etik değil” diyerek iddiaları doğruladı. İddiada adı geçen Bakan Tolga Atakan’a ise dün gün içinde ulaşmak mümkün olmadı.

Tolga Atakan’ın, teknik personel ihtiyacı olmasıyla ilgili sürekli gündeme gelen Telekomünikasyon Dairesi’ne kayın biraderini, hiçbir Kamu Hizmeti Komisyonu Münhali olmadan, ‘geçici işçi’ statüsünden göreve alması, Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Genel Başkanı Tamay Soysan’ın tepkisine neden oldu.

YENİDÜZEN’e konuşan Tamay Soysan, iddialar doğrultusunda, Atakan’ın kayın biraderi olan yeni istihdamın ne zaman yapıldığına dair net bir bilgi paylaşmazken, teknik eleman ihtiyacı duydukları dönemde sadece bir kişinin sınavsız, ‘geçici işçi’ statüsüyle işe alınmasının etik olmadığını belirtti.

“Bu şekilde bir istihdam asla etik değil”

“Bu şekilde bir istihdam asla etik değildir ve bunun ‘kamuya kapağı at, sonra seni daha başka bir yere de alırız’ düşüncesi olduğu görüşündeyiz” diyen Soysan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tam o günler mi bilemiyorum ama 2-3 aylık bir dönem öncesi böyle bir istihdam oldu. İstihdama da ihtiyacımız var tabi ama bunun siyasilerin aile fertlerinden olması, hele ki teknisyen ve mühendislik kadrosunda büyük eksiklikler varken geçici işçi statüsünde alınması kabul edilemez. Bugün çok büyük sıkıntılarımız var ve yeni bir daire bile yaratılacaksa personel eksikliği had safhadadır ama bunun acil olan ihtiyaçlar, bu kadrolara yönelik alımlar yapılmalı.

Bu şekilde bir istihdam asla etik değildir ve bunun ‘kamuya kapağı at, sonra seni daha başka bir yere de alırız’ düşüncesi olduğu görüşündeyiz.

Sendika olarak istihdama şiddetle ihtiyacımız var ama bu karar etik değildir. Teknik kadrolarda boşluklar dururken Kamu Hizmeti Komisyonu Münhali olmadan geçici işçi kaleminden almak olmaz. Bir taraftan hükümeti bozarken bir taraftan da yandaşlarıma yaranayım düşüncesi doğru kabul edilemez.”

“Biz yıllardır personel ihtiyacımız var diyoruz ama…”

“Bu alım koalisyonun bozulmadan önceki döneminde yapılan bir uygulamaydı. Zamanlama konusunda yorum yapmam mümkün değil. Tek alım buydu, başka biri alınmadı. Biz yıllardır personel ihtiyacımız var diyoruz, son yıllarda 85 emekli verdik, eksik kadroyla arızlara zamanında müdahale edemiyor, yeni başvuruları bile sağlıklı bir zamanlamada yapamıyoruz, vatandaşta hoşnutsuzluk doğuyor ve sorumlusu çalışan veya sendikaymış algısı yaratılıyor. Bunun sorumlusu siyasilerdir.”