“Bu iş benim istememle olmaz”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Seçimli ve Genel Kurulu, 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yer alacak olan genel kurul saat 10.00’da başlayacak. KTFF Çalışma Usül ve Esasları Tüzüğü gereği önümüzdeki 4 yıl için federasyonun yeni başkanı da seçilecek.

Sertoğlu: “Kulüpler isterse oturup konuşuruz”

KTFF’nin mevcut başkanı Hasan Sertoğlu, iki ay sonra gerçekleştirilecek Genel Kurul’da aday olup olmayacağı yönünde net bir açıklama yapmazken, bunun kulüplere bağlı olduğunu belirtti. YENİDÜZEN’e konuşan Sertoğlu, adaylığın kendi istemesi ile olmayacağına vurgu yaparak, “Bu iş benim istememle değil, kulüplerin istemesi ile olur. Kulüpler isterse oturup konuşur, yönetimle bir değerlendirme yaparız. Ligler bitince bir toplantı yapıp, ona göre davranacağız” ifadelerini kullandı.

İki ay sonra gerçekleşecek genel kurulda başkanlık için aday olmak isteyen kişilerin en geç 16 Mayıs Salı günü saat 17.00’ye kadar KTFF Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak başvuru yapabileceği duyuruldu. Tüzük gereği başvuru yapmak isteyenler için şu kriterler gerekiyor:

KTFF Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü

Madde 40 - Başkan Adayları

1. Başkan Genel Kurul tarafından dört yıllığına seçilir. Görev süresi Genel Kurul’da seçildiği günü takip eden gün başlar. Başkan en fazla üç dönem (on iki yıl) başkanlığa seçilebilir.

2. Sadece KTFF üyeleri Başkanlık için aday önerebilir. Genel Kurul’dan en az bir ay önce üyelerin aday olmasını istedikleri isimler Genel Sekreter’e bildirir.

3. Genel Sekreterlik adaylık için önerilen adayların isimleriyle ilgili olarak, üyeleri Genel Kurul tarihinden en az on beş gün önce bilgilendirir.

4. Başkanlığa aday olacak kişide aşağıdaki şartlar aranır:

A) On sekiz yaşını doldurmuş ve KKTC vatandaşı olmak,

B) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak;

C) Müracaat tarihinde herhangi bir spor kuruluşu veya kurullarında üye veya görevli olmamak.