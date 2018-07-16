Başbakan Tufan Erhürman, tüm kabine üyelerinin katıldığı basın toplantısında son ekonomik ve siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Hükümet’in 5inci ayının dolduğuna işaret eden Erhürman, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki gelir kaybının öngörülemeyen bir gelişme olduğunu ve tüketiciye bunun az yansıması için yapabileceklerini yaparak bazı düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Başbakan’ın açıklaması şöyle:

“Bu hükümet ha bugün düştüydü, ha yarın düşecekti, denerek sürekli bir spekülasyon konusu yapıldı. Bu hükümetin yapmayı planladığı çok iş var. TL’nin değer kaybından dolayı da yapması gerekenler var. Ve bunları birlikte yapma kararlılığı da var. Hiçbirimizin birbirimizden başka hükümet formülü ile ilgili görüşmesi yok. Ben kendi adıma söylüyorum hiçbir şekilde başka hiçbir parti ile hükümet konusunda görüşmemiz mümkün değildir.

TL'deki değer kaybı tüketicinin alım gücünü etkiledi, ekonomideki girdi maliyetlerini artırdı. Bizde dövizin piyasa kullanımı TC’den daha fazladır. Bu nedenle daha kırılgan yapıdayız.

TL’NİN DÖVİZ KARŞINDA DEĞER KAYBI… ÖNLEMLER

“İki defa 40 kuruşa yakın zam baskılandı, son zam sadece 2 kuruş”

“Dolar karşısında TL’nin değer kaybı %23. Ocak ayında 3.78 TL olan Dolar kuru bugün 4. 83 TL. Türkiye ekonomisi bizim ekonomimize oranla daha korunaklı. Bizim piyasamızda döviz kullanımı daha yaygın. Dövizdeki değer artışı tüketicinin alım gücünü etkiledi, ekonomideki girdi maliyetlerini artırdı. Bizde dövizin piyasa kullanımı TC’den daha fazladır. Bu nedenle daha kırılgan yapıdayız. Türkiye Cumhuriyeti bile bizdeki fiyat istikrar fonunun özel tüketim vergisini aşağıya çekerek akaryakıt fiyatlarındaki artış önlemek durumunda kaldı.

Antrepo çekilişlerinde kur sabitlemesi önlemi aldık ve uygulamaya koyduk. Türkiye’de yapılana benzer biçimde tüzüğü de değiştirip FİF’de azalmaya gittik.

Akaryakıt fiyatlarına baktığımızda Kuzey Kıbrıs 167 ülke içerisinde ucuzluk sıralamasında 41. Sırada. Son yapılan zam 2 kuruştur. İki defa 40 kuruşa yakın zam baskılandı, bu defa da sadece 95 ve 97 oktana 2 kuruşluk zam yapıldı.

“Döviz karşısında TL’nin değer kaybına yönelik siyasi kararlar aldık”

“İçme sütüne yansımasını önlemek için sütte sübvansiyon uyguladık ve sütteki artışı baskıladık. Kutular bile döviz üzerinden ithal ediliyor. Kira stopaj uygulamalarında TL üzerinden olanlara indirim yaptık.

Döviz borçlarının yapılandırılmasında düzenlemeler yaptık. Özel okulların kur sabitlemesini birlikte sağladık. Elektrikte de Haziran ayı itibarıyla yapılması gereken 7 kuruşluk zammı Maliye’nin üstlenmesini sağlayarak faturalara yansıtmadık. Bunların hepsi siyasi kararlardır.

%5,2 olarak öngörülen hayat pahalılığı DPÖ tarafından %12.11 olarak saptandı.

Litre başına akaryakıttan aldığımız fiyat istikrar fonunu düşürdük maliyenin FiF öngörülerinin altına düşmesini göze alarak tüketicinin daha fazla ezilmemesi için siyasi karar aldık. Peki ne oldu, öngörülen FİF gelirinden çok gerisindeyiz.

200-250 milyon TL arasında bir maliyet ortaya çıktı.

“HP için 120 milyon ek bütçe gereksinimi”

Türkiye Cumhuriyeti seçimlerinden sonra bir denge beklentisi vardı. Biz de bunu görelim diye bekliyorduk.

Hayat pahalılığının öngörülenin üzerinde çıkması ile aşağı yukarı 120 milyon ek bütçe gereksinimi çıktı. Bunları biz öldük bittik demek için anlatmıyorum. Ortaya çıkan sonuçları ve hükümetin aldığı tedbirleri anlatıyorum.

‘Hükümet dövizdeki gelişmeler karşısında seyirci kaldı’ sözünü kabul etmem mümkün değildir. Daha fazla yapılabilecekler için de ekonomi uzmanları ile görüşmeye devam ediyoruz

Bu Perşembe itibarıyla reel sektör danışma kurulunu da Başbakanlıkta topluyoruz. Temsilcilerini belirleyenler davetlimizdir. Hepsi ile bir araya gelip konuşacağız".

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami:

“KIB-TEK 66 milyon TL zarara uğratıldı, gereken yapılacak”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami elektriğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Elektrik maliyetlerinin litre bazında toplamda 30,6 kuruş, yakıt bedelinin de 54,45 kuruş olduğunu ifade eden Bakan Nami, yasanın sorumluluk yüklediğini ve tarife düzenlemesinde baz alınması gereken düzenleler olduğunun altını çizdi.

Geçtiğimiz dönemde tarife düzenlemesinde yasaya uyulmadığını tespit edildiğini ifade eden Bakan Nami, kurumun 66 milyon TL zarara uğratıldığının belirlendiğini bu anlamda da gerekenin yapılacağını belirtti.

Elektrik fiyatlarında Kuzey- Güney karşılaştırması yapan Bakan Özdil Nami, Kuzey’deki elektriğin daha ucuz olduğunu da rakamlarla ortaya koydu.

“7,7 kuruşluk zammı faturalara yansıtmadık”

“7,7 kuruşluk zammı faturalara yansıtmadık” “Bir önceki tarife ayarlamasında kuruma alınana iki dizel santral nedeniyle fiyatların daha yüksek olması gerekirken bunun faturalara yansımamasını sağladık. Haziran ayındaki dövizdeki artışa bağlı 7,7 kuruşluk zammı faturalara yansıtmadık. Solar kapasitenin artması sonucu, buhar türbin santralleri daha geç devreye aldık, maliyette düşüş sağladık. Teşvik alan kesimlerin maliyetleri diğer kesimlere yansıtılmamaktadır.” “Enterkonnekte kablo sistemini kurmamız gerekiyor” “Türkiye ile enterkonnekte kablo sistemini kurmamız gerekiyor. Göreve geldiğimizden beri bununla ilgili çalışıyoruz. Türkiye’ye yapığımız temasta bunu görüştük, geri döndüğümüzde yazılı da bir talep ilettik ama henüz Türkiye’den yazılı yanıt alamadık."

SORULAR

Başbakan Erhürman:

“5 ayda 51 tasarı sunduk”

Başbakan Tufan Erhürman, soru üzerine Hükümet’in 5 ayda 51 adet karar ve yasa tasarısı sunduğunu belirtti. Bunların arasında Belediyeler, kamu reformu var, suç gelirlerinin aklanması yasa tasarısı ve Bilişim suçları yasa tasarısının da bulunduğunu kaydetti.

Komitelerin yasalar üzerinde çalışmalarını tamamlaması durumunda Meclis’i yaz tatilinde de olağanüstü toplama düşünceleri bulunduğunu açıkladı.

Teşviklerin de yeniden değerlendirildiğini ifade eden Erhürman, dövizde yaşanan gelişmelere karşı daha az etkilenmeye yönelik yasa ve tüzük çalışmaları da bulunduğunu kaydetti.

Maliye Bakanı Denktaş’dan ‘TRUMP’TAN TALEP EDECEĞİM’ şakası!

“TRUMP’ın direk kendisinden para politikalarını yavaşlatmasını talep edeceğim, o zaman işler biraz daha yoluma girecek” diyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dövizle ilgili soru üzerine Amerika Başkanı Donald Trump’tan para politikalarını yavaşlatmasını isteyeceği şakası yaptı.

“Anlamlı tasarruf maaşlara dokunmaktan geçer, ama…”

“Erdoğan’a TL’deki dalgalanmanın bizde tsunami yarattığını söyledik.

Bir bütçenin %80’i kamu maaşlarına gidiyorsa anlamlı tasarruf maaşlardan geçer. Bunu yapabilir misiniz bu ülkede? Hayır. Bu ülkenin gerçeklerini bilerek gereken taze para akışını sağlamaya çalışıyoruz. Kanayan yaralar için çok adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz.”

“Başlangıç baremlerinin revize edilmesi için uğraşacağız”

“Kamu reformu ile ilgili güncelleme çalışmaları devam ediyor. Bu yıl içerisinde biteceğini ümit ediyorum. Başlangıç baremlerinin de revize edilmesi için de bir uğraş içerisine gireceğiz.

Türkiye’den para akışı daha bu ay başladı. Hayatın daha da ucuzlatılması yönelik önlemler istediğimiz etkiyi göstermiyor.

Tüm beklentilerin en önemli unsuru istikrardır. Bu hükümet 4 yıl boyunca 4 başkana 1er yıl düşecek şekilde devam edecek demiştim en başında da."