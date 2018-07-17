“Bu hükümet düşmeyecek” gösterisi

Başbakan Tufan Erhürman, tüm kabine üyelerinin katılımıyla basın toplantısı düzenledi…

Basın toplantısı NOTLARI / Cenk Mutluyakalı



HÜKÜMETİN basın toplantısına giderken beklentimiz “Bundan sonrası için ne tedbirler alınacak, hangi adımlar atılacak”ı dinlemek yönündeydi. Ya bir yanlış anlama oldu, ya tam anlatılamadı. Toplantıda, “dünden bugüne hangi tedbirler alındı” anlatıldı. “Zamların sebepleri ve maliyet hesaplamaları” hakkında detaylı bilgi verildi. “Ne yapıldı” ve “neler yapılamaz” özetlendi.



Tüm bakanların yanı sıra müsteşar ve önemli bürokratların da katılımıyla en net mesaj şuydu: “Bu hükümet düşmeyecek.”

Dörtlü Koalisyon’un en net mesajı: Henüz 5’inci ayımız, biz buradayız, daha yapacak çok işimiz var!



Basın toplantısında “Hükümetlerde istikrar şart” göndermesi yapıldı. Birilerine “Hükümet birdir, bütündür, kimsenin yeni bir arayışı yoktur” mesajı gönderildi.



Öyle anlaşılıyor ki, Türk Lirası’nın döviz kaybındaki aşırı değer kaybı hükümetin hem de bütçenin ayarlarını bozdu.

Başbakan, özellikle de daha önce “elektrik” ya da “akaryakıt” zammına dair yapılan müdahaleleri hatırlattı. “Biz haksızlık yapılıyor, zamların daha da büyümesini engelledik ancak Türk Lirası’nın değer kaybı karşısında yapabileceklerimiz sınırlı” mesajı verdi.



ALTINI ÇİZDİM:

Elektrikte “7.7 kuruşluk” ilk zam “kamu kurumları tarifeleri”ne yansıtılarak engellendi, akaryakıtta ise 40 kuruşluk zam baskılandı, 2 kuruş zam yapıldı.



BEKLENTİ, SONUÇ

Gazeteciler genel olarak basın toplantısından tatmin olmadı. Çünkü beklenti “İşte Yeni Dönemde Atılacak 10 Adım” gibi başlıklarla, yeni hedefleri yazmaktı! Sanırım, toplumsal beklenti de bu yöndeydi.



PAHALI ‘ET’

“Hükümetin et ithalini serbest bırakma politikası olmadığı” açıklandı; üreticiyi korumak önemli, peki “tüketici pahalılığa karşı nasıl korunacak” bunun açıklaması yapılmadı.



TOPLANTININ ESPRİSİ S.DENKTAŞ’TAN:

“Trump’u ziyaret edeceğim ve Amerika’nın para politikalarına müdahalesine son vermesini isteyeceğim.”



Elektriğe dair kendi yorumum:

Ekonomi Bakanlığı, enerji politikalarını üretirken Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na güvenmiyor.

YENİ NELER DUYDUM?

1- “Nitelikli ET ithali” için büyük işletmelere yasal bir engel yok, ancak başvuru da yok.

2- Gümrükte depolarda bekleyen araba gibi ürünlerde “kur” sabitlenmesi yapılıyor.

3- “Kablo ile elektrik (enterkonnekte)” sisteme geçiş için Ekonomi Bakanlığı, Türkiye’deki ilgililerden randevu istedi.

4- Özel okul harçlarını TL’ye çevirmeyen ve ısrarla “döviz”de direnen özel okul: Kayıtlarımız daha da arttı.

5- Hayat Pahalılığı ödemesi için 120 milyon TL ek bütçe gereksinimi var.

6- Köylere haftada 1 ya da 15 günde bir hekim gitmesi için sağlık odaları açılacak.



RAKAMLARIN DİLİ

Elektrik Konut tarifesi: Kuzeyde 85 Kuruş – güneyde 90 kuruş

Ticari ve sanayi tarife kuzeyde 81 kuruş - güneyde 88 kuruş

EN ‘ACAİP’ SORU:

Diyalog TV’den geldi: 15 Temmuz Yunan Darbesi’ni kınadınız mı?



BİR CİDDİ EKSİKLİK!

Basın toplantısı salonunda “3G” internet çalışmadı! Kimse mi önceden Turkcell ve Telsim’i uyarmayı düşünmedi, güçlü bir wifi kurulumu için tedbir almadı. BASIN toplantıları artık canlı yayınların, anında paylaşımların, iletilerin yapıldığı yerler ve bunu için de teknolojiye ihtiyaç var!



BASIN MI?

Basın toplantılarına gazeteciler dışında kalabalıkların katılması ve konuşması bir gelenek haline geldi; ya gerekli toplantı disiplini sağlanmalı ya da ismine “basın toplantısı” denmemeli…



