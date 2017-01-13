Ülkemizde çekilen ve yönetmenliğini Doğuş Özokutan ile Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte üstlendiği kısa film Olağan Denemeler, uluslararası film festivallerinin resmi seçkilerine girmeye devam ediyor. Olağan Denemeler, 2017 yılındaki ilk gösterimini, Bangladeş’in başkenti Dakka’da bu yıl 15’incisi düzenlenen Dakka Uluslararası Film Festivali’nde (DIFF) yapacak.

12-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde, “Kısa ve Bağımsız” adlı bölüme seçilen Olağan Denemeler’in gösterimi 15 Ocak Pazar günü yapılacak.

Olağan Denemeler, dünya prömiyerini yaptığı Nisan 2015’ten buyana 23 farklı ülkede 36 uluslararası festivalin resmi seçkisine (official selection) girmeyi başardı ve üç uluslararası ödül kazandı. Hiçbir kurumdan maddi destek alınmaksızın çekilen Olağan Denemeler, Oscar Seçmeleri’ne katılan ilk ve tek Kıbrıs Türk yapımı kısa film olma özelliğini taşıyor.

65 ülkeden 185 film gösterilecek

Direktörlüğünü Ahmed Muztaba Zamal’ın üstlendiği Dakka Uluslararası Film Festivali’ni, 1977 yılından beri faaliyette olan Gökkuşağı Film Topluluğu (Rainbow Film Society) organize ediyor. “Daha iyi film, daha iyi izleyici ve daha iyi bir halk” sloganıyla düzenlenen DIFF, bu yıl 65 farklı ülkeden toplam 185 film gösterimine ev sahipliği yapacak.

İlk kez 1992 yılında düzenlenen ve çeşitli aralıklarla devam eden DIFF, bu yıl 15’inci kez sinemaseverlerle buluşacak. Bu yıl da çok çeşitli workshoplara ve etkinliklere ev sahipliği yapacak olan festivalde İran’dan Abbas Kiarostami ve Türkiye’den Yeşim Ustaoğlu’nun filmlerinin de gösterileceği özel bir seçki de yer alacak.