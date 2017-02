Bu Haftanın En İyileri

Ersin Kaşif

HAFTANIN VİDEO’SU KUYTU’DAN ‘SEN DE OLMA’

Adres okurları, bu hafta Türkiyeli bir grup Kuytu ile birlikteyiz. Çıkış albümleri “Düş İçime” ile Türkçe pop – rock müziğe yeni bir soluk katan Kuytu, videoları ‘Sen De Olma’ ile sayfamızı süslüyor. Grubun çıkış albümlerinden yayınladıkları üçüncü video ‘Sen De Olma’yı Youtube üzerinden hemen izleyin: http://bit.ly/2fCc5Ls Samimi stüdyo görüntüleri ve grubun bir konser macerasını anlatan videonun yönetmen koltuğunda Annabella Maneljuk oturuyor. Grubun ilk videosu ‘Ada’yı ise Youtube üzerinden izleybilirsiniz: http://bit.ly/1QlYUa0 . Denizer Özveren, Cem Kurt, Taha Rıza Özmen ve Gökçe Kölüksüz’den oluşan KUYTU’nun hikayesi 2012 yılına dayanıyor. Denizer Özveren’in Londra’dan dönmesiyle başlayan hikaye, soluksuz geçen bir stüdyo çalışmasının ardından bugünkü şeklini alıyor. Kayıtları ve düzenlemeleri İstanbul 3K1A stüdyosunda gerçekleşen “Düş İçime”nin miksleri ise Londra’dan ünlü isim Chris Brown’a ait. Vokal ve gitarda Denizer Özveren; gitar ve cümbüşte Cem Kurt; bas gitarda Taha Rıza Özmen; davul ve perküsyonda Gökçe Kölüksüz’ün muhteşem uyumunu işiteceğiniz, “Düş İçime”, pop – rock severlere 9 şarkılık bir macera vaat ediyor. Albümden yayınlanan ilk single “ADA” ile açılan albüm, albüme ismini veren şarkı “Düş İçime” ile sona eriyor. (EMI Music Haber).

HAFTANIN ALBÜMÜ BRUNO MARS’TAN ‘24K MAGIC’

Haftanın albümü bu hafta Bruno Mars’tan geliyor. Adres okurları için çok özel bir yere sahip Bruno Mars gündemimizden hiç düşmüyor. Özellikle her yaş grubunun hayranlığını kazanmış olan ünlü sanatçı bu hafta da bizlerin konuğu oldu. Dünyaca ünlü yıldız Bruno Mars, bir süre verdiği aradan sonra, yepyeni bir albüm ile müzikseverlerin karşısında: 24K Magic! Daha önce albümden yayınlanan ilk iki single olan ‘24K Magic’ ve ‘Versace On The Floor’ dinleyiciler tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Albüme de adını veren ‘24K Magic’ şimdiden Billboard Top 100 listesinde 5. sıraya yerleşerek başarısını kanıtladı bile. Bu yepyeni şarkıya Bruno Mars ve Cameron Duddy tarafından yönetilen bir video klip de eşlik ediyor. Ünlü Bellagio Şelaleleri'nde çekilen videoyu izlemeden geçmeyin: http://bit.ly/2dzpuBR Bruno Mars, tam bir görsel şölenle müziğini sunuyor bizlere. (EMI Music Haber).

HAFTANIN SANATÇISI THE WEEKND

Adres okurlarını dünya müziğinin en iyileri ile buluşturuyoruz. Geçtiğimiz aylarda yeni albümünün haberiyle single’larını yayınlamaya başlayan Kanadalı sanatçı The Weeknd, dans müziğinin efsanevi ismi Daft Punk ile kaydettiği ‘Starboy’u müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Müzikseverler tarafından merakla beklenen albüm kısa bir süre önce piyasaya çıktı. 18 şarkıdan oluşan ve ‘Starboy’un da içinde bulunduğu albümü dijital platformlardan hemen dinleyebilirsiniz.: https://umgturkey.lnk.to/starboyEm Yeni albümünde pek çok müzik tarzını içinde barındıran 18 şarkıyla The Weeknd, Daft Punk, Kendrick Lamar ve Lana Del Rey düetleriyle dikkat çekiyor. Bu yepyeni ve muhteşem albümü kaçırmayın! (EMI Music Haber).