Bu hafta öne çıkanlar

Ersin Kaşif

UZUN BİR ARANIN ARDINDAN THE ROLLING STONES

Uzun bir döneme damgalarını vurdular ve bu dönem devam edecek. Adres okurları işte sizlere The Rolling Stones. Uzun süren sessizliğini yeni albümleri “Blue & Lonesome” ile bozdular. Londra’da yalnızca üç günde kaydedilen bu albüm farklı formatlarda müzikseverle buluştu. Daily Telegraph albüm için “The Rolling Stones hayranlarının hayalini kurduğu albüm” diye bahsederken, The Times: “The Rolling Stones kendi ruhunu yeniden keşfetti.” diyor. Don Was ve Glimmer Kardeşler tarafından prodüktörlüğü yapılan “Blue & Lonesome”, grubun eski günlerde Jimmy Reed, Willie Dixon, Eddie Taylor, Little Walter ve Howlin’ Wolf şarkıları çaldıkları dönemlere bir dönüş niteliği taşıyor. Albümdeki şarkıların isimleri ise şöyle: Just Your Fool, Commit A Crime, Blue and Lonesome, All Of Your Love, I Gotta Go, Everybody Knows About My Good Thing, Ride ‘Em On Down, Hate To See You Go, Hoo Doo Blues, Little Rain, Just Like I Treat You, I Can’t Quit You Baby. Ne dersiniz The Rolling Stones alevi hiç sönmeyecek gibi!. (EMI Music Haber).

ED SHEERAN’dan ‘CASTLE ON THE HILL’ ve ‘SHAPE OF YOU’

Adres müzik okurları, Grammy ve BRIT ödüllü megastar Ed Sheeran 2017’de iki yeni şarkıyla hayranları ve müzikseverleri sevindirdi. ‘Castle on the Hill’ ve ‘Shape Of You. Hayranlarının son bir senedir heyecanla beklediği geri dönüşünü gerçekleştiren Ed Sheeran, şarkılarında çocukluğunu geçirdiği Framingham, Suffolk’a ait hatıralar var. Ed Sheeran, Johnny McDaid ve Steve Mac tarafından yazılan ‘Shape Of You’ ise modern pop müziğin neredeyse yalnızca bir loop pedalı kullanılarak yeniden yorumlanması.

Ed Sheeran Yeni Albümü “DIVIDE”nin Detaylarını Şöyle Açıklıyor;

Geçtiğimiz haftalarda yayınladığı ‘Shape Of You’ ve ‘Castle On The Hill’ single’ları ile dinlenme rekorları kıran Ed Sheeran merakla beklenen, 3 Mart’ta çıkacak yeni albümü (“Divide”)’ın şarkı listesini de açıkladı. Ed Sheeran yeni albümüyle ilgili şunları söyledi: “Öncelikle mükemmel bir haftaydı. Yeni single’larım için aldığım geri dönüşler inanılmazdı, sizlere ne kadar teşekkür etsem az. Yeni albümüm “÷” kalbimde çok önemli bir yerde ve gerçekten şimdiye kadar yaptığım en iyi albüm olduğunu düşünüyorum. 3 Mart’I heyecanla bekliyorum.” dedi. 3 Mart’ta çıkacak albümün şarkı listesi ise şöyle:

1. Eraser 2. Castle On The Hill 3. Dive 4. Shape Of You 5. Perfect 6. Galway Girl

7. Happier 8. New Man 9. Hearts Don’t Break Around Here 10. What Do I Know?

11. How Would You Feel (Paean) 12. Supermarket Flowers 13. Barcelona

14. Bibia Be Ye Ye 15. Nancy Mulligan 16. Save Myself. (EMI Music Haber).