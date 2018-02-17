AKDOĞAN BELEDİYESİ AÇIK HAVA SPOR MERKEZİ HİZMETE AÇILDI

ERHÜRMAN: SON 4 YILDA AKDOĞAN’DA KÜLTÜRE, SANATA, ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE HİZMET ODAKLI BİR VİZYON VAR… BU İCRAATLARIN MERKEZİ İDAREYE DE ÖRNEK OLMASINI DİLERİM”

Akdoğan Belediyesi Açık Hava Spor Merkezi’nin açılışı yapıldı.

Açılışa Başbakan Tufan Erhürman, eşi Nilden Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, TC Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Bilal Kendirci,muhtarlar, askeri ve yetkililerle bölge halkı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Akdoğan Belediyesi Genç Halk Dansları ekibi ile Akdoğan Belediyesi çocuk korosunun gösterileri yer aldı.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, K.T.Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli, Başbakan Tufan Erhürman’ın konuşmalarının ardından kurdele kesilerek tesislerin açılışı yapıldı

Ardından Akdoğan Futbol Akademisi ve Mesarya Basketbol Akademileri gösterileriyle tören sona erdi.

LATİF: “HEM ÇOCUKLARA, HEM AİLELERE FAYDA SAĞLAYACAK”

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Vakıflar İdaresi’nin 45 yıldan bu yana arpa-buğday ekmek için kullanılan bölgeyi belediyenin kullanımına açtığını ve süratle ihaleye çıkılarak tesislerin yapıldığını belirtti.

Spor tesislerinin her yaştan kişiye hitap eden voleybol, futbol, basketbol, spor aletleri ve yürüyüş alanlarıyla hem çocuklara hem ailelerine büyük faydalar sağlayacağını dile getiren Latif, projenin 600 bin TL’lik kısmının TC Büyükelçiliği, 60 bin TL’lik kısmının da Akdoğan Belediyesi’nin öz kaynaklarından sağlandığını anlattı.

Akdoğan’a kalıcı eserler bırakmak için çalışmalarına kesintisiz devam edeceklerini söyleyen Latif, Büyükelçiliğe, Vakıflar İdaresi’ne, Vakıflar İdaresi eski Yönetim Kurulu üyesi Ali Bardak, Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter, yüklenici firma CYSINGS Construction ve Belediye personeline teşekkür etti.

Daha sonra Belediye Başkanı Latif, CYSINGS Construction Direktörü Derviş Tandoğan’a plaket takdim etti.

BENLİ: “BELEDİYELER GÜN GEÇTİKÇE DAHA İYİYE GİDİYOR… BORÇ SORUNLARI ÇÖZÜLEBİLİR”

Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, siyasete ve devlet kurumlarına çok fazla güven olmadığından dolayı belediyelerle ilgili “batık” söylentilerinin çıktığını, fakat bunların doğru olmadığını söyledi.

Belediyelerin gün geçtikçe daha iyiye gittiğini kaydeden Benli, birkaç belediyede sorun olduğunun doğru olduğunu, fakat bunların genele yayılamayacağını kaydetti.

Belediyelerin borçlar sorununun yeni hükümetle birlikte çözülebileceğine inandığını söyleyen Benli, halk arasında Kıbrıs Türk belediyelerine güvenin yüzde 55 civarında pozitif olduğunu, “devletin yetkilerinin bir kısmının belediyelere devretmesi gerekiyor mu” sorusuna, halkın yüzde 70 oranında “evet” dediğini belirtti.

Şehirlerde görülemeyecek bazı tesislerin Akdoğan’da hayata geçtiğini söyleyen Benli, akademik başarıdan çok sosyal ve sportif gelişimi yüksek gençlerin hayatta daha başarılı olacaklarını dile getirdi.

Benli, söz konusu tesislerde öz güveni yüksek, sağlıklı, kötü alışkanlıklardan uzak gençler yetişeceğine inandığını da kaydederek, TC Büyükelçiliği’ne Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü’ne teşekkür etti ve hayırlı olmasını diledi.

ERHÜRMAN: “AKDOĞAN KABUĞUNU KIRIYOR”

Başbakan Tufan Erhürman da konuşmasında, son yıllarda Akdoğan’ın kabuğunu kırarak bir köy olmaktan çıktığını, emin adımlarla bir şehir olmaya doğru ilerlediğini söyledi.

Son 4 yıldaki gelişime ve Akdoğan’da yapılan tesislere bakıldığında kültüre, sanata, çocukların geleceğine, Akdoğan’a hizmet odaklı bir vizyon görüldüğünü belirten Erhürman, bu icraatların merkezi idareye de örnek olmasını diledi.

“BELEDİYELERİMİZLE GURUR DUYUYOR, ÇIKARMAMIZ GEREKEN DERSLERİ ÇIKARIYORUZ”

“Belediyelerimizle gurur duyuyoruz, çıkarmamız gereken dersleri çıkarıyoruz. Laf değil iş üretmek gerekir. Belediyelerimiz de bunu uyguluyor” diyen Erhüman, TC Ekonomik İşbirliği Ofisi Direktörü Bilal Kendirci’nin belediyelere verdiği katkının proje bazlı olması dolayısıyla önemli olduğunu ve Kıbrıs Türkü’nün de ihtiyaç duyduğunun bu olduğunu söyledi.

Başbakan Erhürman, Akdoğan’ın kendisine “şehir” diyen birçok şehri kıskandıracak seviyeye geldiğini kaydederek, tesislerde emeği bulunan belediye emekçilerini ve Belediye Başkanı’nı tebrik etti, Akdoğan halkına hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından yetkililer tarafından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.