KITSAB Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kilim: “Turlar birer birer iptal edildi”

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü: “Kredi borçlarının ertelenmesi gerekiyor”

RES-BİR Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Güvenlier: “İşin ucunda toplum sağlığı var”

Dila ŞİMŞEK

Corona virüs nedeniyle Bakanlar Kurulu bir dizi karar aldı, ‘toplu ortamlardan kaçının’ dedi, uçuşlar durdu, okulları kapandı, etkinlikler ertelendi; işletmeciler ise tedbir alınmasını istese de endişeli…

Dün Başbakanlık’ta sabah 09:30’da başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı, öğleden sonra bankacılar, otelciler, ticaret odası, iş insanları gibi ticarette yer alan çevrelerin katılımı ile devam etti.

KITSAB Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kilim, seyahat turlarının birer birer iptal edildiğini ve Nisan ayının da ekonomik anlamda zorlu geçeceğinin düşünüldüğünü söyledi.

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü ise, iş insanlarının ay sonu ödemesi gereken kredi borçlarının bir süreliğine ertelenmesi gibi bir öneride bulundu.

Esnafın bu virüs nedeniyle uzun bir süre olumsuz yönde etkileneceğini, ay sonunun getirilmesinde zorluk yaşanacağını belirten RES-BİR Yönetim Kurulu Üyesi Orhan ise, toplum sağlığı nedeniyle bu konuda yapılacak bir şey olmadığını söyledi.

KITSAB Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kilim:

“Turlar birer birer iptal edildi”

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kilim, virüsün en çok kendi sektörlerini olumsuz etkilediğini belirterek, son günlerde bu ayki tüm turların birer birer iptal olduğunu açıkladı. Kilim, toplum sağlığının esas olduğunu ifade etti, “Ancak ekonomi de düşünülmelidir. Hepimizin ödemeleri, harcamaları var, geçinmek zorundayız. Benim çocuğum İngiltere’de okuyor, o bile gelemeyecek memleketine, gelse karantinaya alınacak. Çok ciddi bir sorunla yüz yüzeyiz. Bir ayda ekonomi batmaz ama bu süreç devam ettikçe hayat durma noktasına gelir. İngiltere’den gelecek tur vardı, o da iptal edildi. Ekonomik önlem alma gibi bir durumumuz yok, hiçbir şekilde alamayız. Tek umudumuz virüsün çabuk şekilde atlatılmasıdır. Çünkü bizim müşterilerimiz Avrupa ülkelerinden geliyordu, sektör şu an çok kötü durumda. Nisan da aynı geçecek gibi görünüyor” dedi.

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü:

“Kredi borçlarının ertelenmesi gerekiyor”

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, Bakanlar Kurulu’nun aldığı önlemlerin ekonomiye kesinlikle yansıyacağını belirterek, ekonomik anlamda da tedbir alınması gerektiğine dikkat çekti. Mamülcü, Bakanlar Kurulu’na öğleden sonra kendilerinin de katıldığını aktararak, toplum sağlığının esas alındığını belirtti. “Ancak konu ekonomi ile de direkt bağlantılı, daha verimli bir çalışma için, iş insanlarının ay sonu olacak kredi borçlarının ertelenmesi gerekiyor. Çünkü özellikle turizm, alışveriş, gıda sektörleri bir tehditle karşı karşıya. Panik yapılmamalı, ancak toplumu etkileyecek yanlış bir davranışta da bulunulmamalıdır” şeklinde konuştu.

RES-BİR Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Güvenlier:

“İşin ucunda toplum sağlığı var”

Restorancılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Güvenlier, hizmet sektörünün salgın vakalarından direkt etkilendiğini söyledi. Adanın kuzey ve güneyinde çeşitli tedbirler alındığını, turist akışının durduğunu belirten Güvenlier, halkın da korku içinde olduğunu ifade etti. Esnafın bu virüs nedeniyle kötü günler geçireceğini kaydeden Güvenlier, işin ucunda toplum sağlığı olduğu için elleri ve kollarının bağlı olduğunu dile getirdi.