Bu gece yarısı sağnak yağmur bekleniyor
Meteoroloji Dairesi bu gece yarısından itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.
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Meteoroloji Dairesi bu gece yarısından itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.
Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın saat 18.00'e kadar sürmesinin beklendiği de ifade edildi.
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Etiketler : yağmur, meteoroloji, sağnak
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