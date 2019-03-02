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Bu gece yarısı sağnak yağmur bekleniyor

Bu gece yarısı sağnak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi bu gece yarısından itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

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Meteoroloji Dairesi bu gece yarısından itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Dairesi tarafından  yapılan yazılı açıklamada,  sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların  yarın saat 18.00'e kadar sürmesinin beklendiği de ifade edildi.

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