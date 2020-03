Girne Akçiçek Hastanesi iç hastalıkları uzmanı Dr. Özcan Hüdaverdi, panik yapmayın çağrısı yaptı, "Panik sonucunda pek çok insan zarar görecektir, ki bu gece evine ekmek götüremeyenler oldu" dedi.



İşe Hüdaverdi'nin açıklaması:

LÜFEN PANİK YAPMAYIN!!!!



KKTC de yaşayan tüm vatandaşlarımız, arkadaşlarım, dostlarım, ailem..



SARS, Domuz gribi gibi her sene değişik yeni viral enfeksiyonların hakim olduğu COVİD -19 (corono virus) ile tanıştık.



Corona virus önümüzdeki senelerde aramızda olacak nasıl ki , İNFLUENZA TİP A grubu bu kış aramızda oldu ve ciddi sorunlar yaşamadan atlattık!!



Marketlere akın akın gidip sanki insanlığın sonu gelecekmiş gibi evlerinize stok yapmayın.



Panik en kötü duygusal ifade ve beraberinizde birçok insanı hep birlikte sürürklersiniz!!



Panik sonucunda pek çok insan zarar görecektir, ki bu gece evine ekmek götüremeyenler oldu!!



Virusden korunma:



İnsanlarla tokalaşmayın!!!!



toplu merkeze girdiyseniz yanınızda el dezenfektanı olsun.



İş yerlerinde havalandırma olsun ve ellerinizi sürekli sabunlu su ile ve benzeri ( el dezenfektanı) ile yıkayın.



Kemoterapi, immunsupresif (bağışıklık sistemi düşük) , yaşlı ve ek hastalığı olan( koah , dm, kah, gibi....) olan vatandaşlarımız , maske takması ve toplu merkezlere gitmemesi gerekir.



İş verenler de ,işçilerine daha duyarlı olması ve hasta olan her çalışanını en yakın sağlık ocağına yollaması gerekir!!!!!!!!



Şu an marketler bomboş ve gerçekten ihtiyacı olan insanlar mağdur kaldı!!!



Lütfen panik yapmaylım