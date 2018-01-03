“Bu fotoğraflarla ilgili bir şey biliyor musunuz?”

1974’te bacağı alçıda Birleşmiş Milletler askerlerine teslim edildiği fotoğraflarda görülen Pavlos Savva Ppolos “kayıp”… Ailesi, onun akibeti hakkında bilgi arıyor…

1974 yılında savaş esnasında bacağı alçıya alınmış vaziyette Birleşmiş Milletler askerlerine teslim edildiği fotoğraflarda görülen Pavlos Savva Ppolos, “kayıp”… Şimdi ailesi bu fotoğraflarda görülen yakınları “kayıp” Pavlos Savva Ppolos’un akibeti hakkında bilgi arıyor…

Sosyal medya sayfalarında yayımlanan bu fotoğrafları “kayıp” Pavlos Savva Ppolos’un kızkardeşi bize de gönderdi…

Biz de bu fotoğrafları yayımlıyoruz ve “kayıp” Pavlos Savva Ppolos veya bu fotoğraflar hakkında herhangi bir şey bilen okurlarımızı bizi isimli veya isimsiz olarak aramaya davet ediyoruz.

Fotoğraflarla ilgili yaptığımız araştırmada bir okurumuz bize bu fotoğrafların Lefkoşa’da o dönem faaliyette olan Kızılay hastanesi avlusunda çekilmiş olabileceğini anlattı. Sözkonusu okurumuz fotoğraflarda görülen iki BM askerinin de Avusturya kontenjanından BM Barış Gücü askerleri olduğunu söyledi.

Sözkonusu okurumuza göre “kayıp” Pavlos Polos, BM askerleri tarafından ayağı alçıda alındıktan sonra Kıbrıs’ın güneyindeki Lefkoşa Genel Hastanesi’ne götürülmüş olabilir. Tabii eğer güneye giderken başka herhangi bir olay olmamışsa...

“Kayıp” Pavlos Savva Ppolos’un kızkardeşi ise bize kardeşinin 1974’te “yedek” (reservist) olarak Trahona (Kızılbaş) bölgesinde bulunduğunu, gazeteci Anna Andreu’nun kitabı yayımlanınca buradaki fotoğraflardan birinde kardeşini tanıdığını, Anna’dan bu fotoğrafın orijinalini istediğini anlattı. Fotoğraf o dönem savaş fotoğraflarını çeken gazeteci Ergin Konuksever tarafından çekilmiş… “Kayıp” Pavlos’un kızkardeşi bu fotoğrafı İngiltere’de fotoğraflardan “yüz tanıma” konusunda uzman bir şirkete göndererek bu fotoğrafın kardeşine ait bir fotoğraf olduğunu da doğrulatmış.

“Bu fotoğraf yaralı genç bir adamın sedyede yattığını gösteriyor, çevresinde siviller var ve Avusturyalı iki BM askeri sedyeyi tutuyor” diyen Pavlos’un kızkardeşi, iki fotoğraftan birisinin Ergin Konuksever’in “Girne’de çekildiğini” söylediğini ancak ikinci fotoğrafın Lefkoşa’da bir hastane binası dışında çekildiğinin bir Kıbrıslıtürk tarafından kendisine söylenmiş olduğunu da belirtti.

“Kayıp” Pavlos’un kızkardeşi, kardeşini Adana’da hapishanede bacağı alçıya alınmış vaziyette sedyeyle taşınırken çekilmiş Associated Press’e ait bir de video bulduğunu anlatarak bize bu videoyu da gönderdi…

Okurlarıma çağrımdır:

Bu fotoğraflarda görülen şahıslardan herhangi birisini tanıyorsanız veya “kayıp” Pavlos Savva Ppolos’un bacağı alçıya alınmış vaziyette BM askerlerine teslim edilişiyle ilgili herhangi bir bilginiz varsa lütfen beni isimli veya isimsiz olarak 0542 853 8436 numaralı telefonumdan arayınız…

KAZILARDA SON DURUM… KAZILARDA SON DURUM…

Dikomo ve Ayyorgi’de bazı “kayıplar”dan geride kalanlara ulaşıldı…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nden aldığımız bilgilere göre, Kayıplar Komitesi’nin başlattığı yeni kazılarda bazı “kayıplar”dan geride kalanlara ulaşıldı…

Buna göre Ayyorgi’de (Karaoğlanoğlu) bir “kayıp”tan geride kalanlara ulaşılırken, Dikomo’da askeri bölge içerisinde başlatılan kazıda da bir “kayıp” şahıstan geride kalanlar bulundu.

Girne’de eski Avrasya oteli yakınında kazılara devam ediliyor – bu bölgede yürütülen kazılarda dört “kayıp”tan geride kalanlara ulaşılmış bulunuyor.

Bir diğer kazı Miamilya’da (Haspolat) devam ederken, iki kazı ekibi de Gökhan’da (Voni) askeri bölgede kazılarını sürdürüyor.

Bir diğer kazı Siskilip (Akçiçek) bölgesinde devam ederken, Petra’da da (Taşköy) yeni bir kazı başlatılmış bulunuyor.

Kayıplar Komitesi kazı ekiplerinden bir diğeri ise Bozdağ’da bulunan hendekleri elde kazmayı sürdürüyor…

Kıbrıs’ın güneyinde ise Yerolakko’da yeni bir kazı başlatılmış bulunuyor.

Kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz…