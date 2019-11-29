Bu fiyatlarla uçabilene aşk olsun

Kıbrıs’a da yolcu taşıyan yapan Atlasglobal’in uçuşlarını durdurması bilet fiyatlarını uçurdu. Atlas’ın kararı öncesi 1 - 6 Aralık tarihleri arasında İstanbul’a gidiş dönüş 472 TL ila 624 TL olarak değişen bilet fiyatı, dün 910 TL’den 2 bin 707 TL’ye kadar çıktı.

Yine aynı tarihlerde Atlas uçuşları durdurmadan 1.934 TL’den başlayıp 5 Bin 231 TL’ye kadar yükselen Londra yönündeki bilet fiyatları, şimdi 2 bin 900 TL’den başlayıp 7 bin 283 TL’ye kadar çıkıyor.



Kıbrıs’a da yolcu taşıyan yapan Atlasglobal’in uçuşlarını durdurması bilet fiyatlarını uçurdu.

Türkiye’de bir süredir mali sıkıntı içerisinde olduğu bilinen Atlasglobal’den geçtiğimiz gün, 26 Kasım itibariyle 16 Aralık 2019 tarihine kadar uçuşlarını durduğunu açıklamıştı.

Kıbrıslı Türklerin Ercan’dan çıkışta tercih edebildiği 4 havayolundan birisi olan Atlasglobal’in bu hamlesi ile havayolu sayısı 3’e düştü, bu yöndeki uçuşların fiyatları da uçtu.

İstanbul’a En uygun fiyat 472’den 910’a… Londra için 1.934’ten, 2. 900 TL’ye…

Atlasglobal’in uçuşlarını durdurmadan önce 1 - 6 Aralık tarihleri arasında İstanbul’a gidiş dönüş 472 TL ila 624 TL olarak değişen bilet fiyatı, dün 910 TL ila 2 bin 707 TL arasında değişti.

Aynı tarihler için, Atlas uçuşları durdurmadan 1.934 TL’den başlayıp 5 Bin 231 TL’ye kadar yükselen Londra yönündeki bilet fiyatları, şimdi 2 bin 900 TL’den başlayıp 7 bin 283 TL’ye kadar çıkıyor.

Atlasglobal’in uçuşlarını durdurmadan önce 1 - 6 Aralık tarihleri arasında İzmir’e en uygun gidiş dönüş bileti 624 TL iken, dün akşam saatleri itibarıyla 810 TL ile 1.647 TL arasında değişiyordu.

Atlasglobal’in uçtuğu Antalya ve Ankara yönünde de bilet fiyatları yükseldi. 1 - 6 Aralık tarihleri arasında Antalya’ya gidiş- dönüş bilet fiyatı 520 TL ila 924 TL, Ankara’ya ise 910 TL ila 2 bin 876 TL arasında değişiyor.