Bu film 'eşcinsel evlilik' için

Avustralya’da eşcinsel evliliğinden onaylanmasından sonra Apple tarafından hazırlanan film tüm dünyada büyük ilgi gördü.

Avustralya'da yasallaşan eşcinsel evlilik üzerine 'First Dance' isimli bir reklam filmi yayınlayan Apple, düğünlerden görüntüleri bir araya getirdi. Kısa bir süre önce yasal hak olarak eşcinsellere sunulan evlenme hakkı Apple'ın yeni iPhone X reklamına konu oldu.

Yasayla evlilik ‘kadın ve erkek arasındaki birliktelik’ yerine ‘iki kişi arasındaki birliktelik’ ifadesiyle tanımlanmıştı.

Yasal olarak geçerli olmayan bir referandumda halkın yüzde 61,6’sı eşcinsel evliliklere onay verilmesini istemişti.

Dünyada 21 ülkede eşcinsel evlilik yasal.

Ülkemizde de son seçim döneminde kimi partiler bu yönde düzenleme yapacağı sözünü vermişti.