Bu düzen var ya bu düzen
"Akrabalarımı bulamıyorum" der, saçı başı dağınık, ter içinde, telaşla adam!
Ve masa başındaki öteki, son derece mülayim bir halde öneride bulunur:
“Öyleyse Milli Piyango bileti alınız...”
- Ne ilgisi var, der adam...
- “Kazanırsanız onlar sizi bulur...”
Tek tek sayar "amcanız, teyzeniz, dayınız..."
“Teyzem yok ki” der, adam...
Gülümser karşıdaki:
- “Merak etmeyiniz, kazanırsanız teyzeniz de olur...”
* * *
Bu unutulmaz parodiyi canlandıran, Zeki Alasya ile Metin Akpınar'dır...
Sene 90'lar...
* * *
Aziz Nesin'e sormuşlardı, “Bu kadar komik öyküyü nasıl yazıyorsunuz” diye...
- “Ne komedisi” demişti...
“Gördüklerimi anlatıyorum.”
* * *
Milli Piyango biletleri kayboldu ya, böylesine giriştim makaleye...
Türkiye'den gönderilmiş, Kıbrıs'a gelmemiş.
Neredeyse 50 bin bilet “sır” olmuş havada!
* * *
Bilete, kumara, tombalaya, falcıyla çok meraklı bir ahaliyiz ya...
Hep şuna yorarım...
“Yarınını görmeyen toplum, günü yaşar ve umut eder, ya çıkarsa...”
* * *
Kim bilir, belki, dünya da bizi tanır!
Baksanıza ilk adımı Cenevre'de attık!
Bizim yakışıklı, “Başbakan” muamelesi görmüş otel lobisinde !
Merak etmeyelim, günü gelir, buralarda İsviçre’nin büyükelçiliği de olur (!)
Ve sonra "akrabamız" çıkar Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika bile...
* * *
Son bir ayda, her gün bir kişiye, “ülkede yaşayıp yaşamadığına” bakılmaksızın ‘istisnai’ yurttaşlık verilmiş!
‘Yasa’ kelimesi kelimesine bunu anlatıyor:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşmeye karar verdiğini davranışı ile teyit etmiş olmalıdır” şartı aranmaksızın!
* * *
Kıbrıs’ın kuzeyinde yaratılan bu düzen var ya bu düzen...
Hani “sahte” diyorlar ya, niye kızıyoruz sahiden?
* * *
Merak etmeyelim yine de, gün gelir belki ‘aslı’ da bizi bulur!