"Akrabalarımı bulamıyorum" der, saçı başı dağınık, ter içinde, telaşla adam!

Ve masa başındaki öteki, son derece mülayim bir halde öneride bulunur:

“Öyleyse Milli Piyango bileti alınız...”

- Ne ilgisi var, der adam...

- “Kazanırsanız onlar sizi bulur...”

Tek tek sayar "amcanız, teyzeniz, dayınız..."

“Teyzem yok ki” der, adam...

Gülümser karşıdaki:

- “Merak etmeyiniz, kazanırsanız teyzeniz de olur...”

* * *

Bu unutulmaz parodiyi canlandıran, Zeki Alasya ile Metin Akpınar'dır...

Sene 90'lar...

* * *

Aziz Nesin'e sormuşlardı, “Bu kadar komik öyküyü nasıl yazıyorsunuz” diye...

- “Ne komedisi” demişti...

“Gördüklerimi anlatıyorum.”

* * *

Milli Piyango biletleri kayboldu ya, böylesine giriştim makaleye...

Türkiye'den gönderilmiş, Kıbrıs'a gelmemiş.

Neredeyse 50 bin bilet “sır” olmuş havada!

* * *

Bilete, kumara, tombalaya, falcıyla çok meraklı bir ahaliyiz ya...

Hep şuna yorarım...

“Yarınını görmeyen toplum, günü yaşar ve umut eder, ya çıkarsa...”

* * *

Kim bilir, belki, dünya da bizi tanır!

Baksanıza ilk adımı Cenevre'de attık!

Bizim yakışıklı, “Başbakan” muamelesi görmüş otel lobisinde !

Merak etmeyelim, günü gelir, buralarda İsviçre’nin büyükelçiliği de olur (!)

Ve sonra "akrabamız" çıkar Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika bile...

* * *

Son bir ayda, her gün bir kişiye, “ülkede yaşayıp yaşamadığına” bakılmaksızın ‘istisnai’ yurttaşlık verilmiş!

‘Yasa’ kelimesi kelimesine bunu anlatıyor:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşmeye karar verdiğini davranışı ile teyit etmiş olmalıdır” şartı aranmaksızın!

* * *

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaratılan bu düzen var ya bu düzen...

Hani “sahte” diyorlar ya, niye kızıyoruz sahiden?

* * *

Merak etmeyelim yine de, gün gelir belki ‘aslı’ da bizi bulur!