Bu derbi başka derbi

HEDEFLER FARKLI... Ülke futbolunda ayrı bir yeri olan ‘Leymosun derbisi’ ile açılacak olan 25’inci haftada her iki takım da ligde farklı hedefler peşine. Doğan Türk Birliği şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek, Türk Ocağı Play-out dışında kalmak için mücadele veriyor

K-Pet Süper Lig’de sezon sonuna doğru yaklaşırken, gerek şampiyonluk yarışı gerekse kümede kalma ve Play-out oynamama mücadelesi kızışıyor. Ligin 25’inci haftasında hedefleri farklı olan, ancak uzun yıllardır ülke futbolunun ayrı bir yerine konan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı derbisi oynanacak. Haftanın açılış karşılaşması olacak olan ‘Leymosun derbisi’ yarın saat 19.00’da Girne Mete Adanır Stadı’nda yer alacak.

Doğan kazanıp liderin kaybını bekleyecek

Her iki takım da ligde ayrı hedefler peşinde mücadele ediyor. Uzun yıllardır şampiyon olamayan Doğan Türk Birliği, geçtiğimiz hafta lider Yenicami’nin puan kaybetmesinin ardından Cihangir deplasmanında galip gelerek zirve ile arasındaki puan farkını 4’e indirdi. Puan kaybına tahammülü olmayan Doğan, derbiyi galibiyetle kapatarak Yenicami’nin puan kaybetmesini bekleyecek.

Ocak Play-out dışında kalmak için mücadele ediyor

Türk Ocağı ise ligde Play-out potasının dışında yer alma mücadelesi veriyor. Geçtiğimiz haftayı beraberlikle kapatan Ocak, an itibarı ile Play-out içerisinde yer alırken alacağı bir galibiyetle rahat nefes alma hesapları yapıyor. Ancak her iki takımın ligdeki konumu veya hedefleri ne olursa olsun, yıllardan beridir derbilerin havasının farklı olduğu da bir gerçek.

Oshan: “Her maç final, ama bu maçın yeri ayrı”

Derbi hazırlıklarını dün tamamlayan Doğan Türk Birliği, artık maç saatini beklemeye başladı. Doğan Türk Birliği’nde teknik direktör Caner Oshan derbi ile ilgili görüşlerini aktardı. Deneyimli teknik adam kendileri için her karşılaşmanın final niteliğinde olduğunu, ancak bu maçın anlamının farklı olduğunu belirtti. “Bizim ligde kalan her maçımız final niteliğinde” diyen Oshan, “Ama derbi karşılaşmasının ayrı bir anlamı var” dedi.

“Tek düşüncemiz galibiyet”

Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı derbilerinin neticesini önceden tespit etmenin zor olduğunu ifade eden Oshan, “Biz herşeyimizle hazırlanacağız. Rakibimizi de ayrı bir periyotta. Play-out oynamak istemiyorlar, biz şampiyonluk yarışından kopmak istemiyoruz. Onun için iki takım açısından zevkli ve güzel bir derbi olacak. Beraberlik iki takıma da yaramayacak. Tek düşüncemiz galibiyet” şeklinde konuştu.

Kolcu bir ilki yaşayacak

Türk Ocağı Teknik Direktörü Derviş Kolcu ise derbi karşılaşması ile birlikte bu heyecanı futbol kariyerinde ilk kez yaşayacak. Daha önce futbolculuk kariyerinde iki takımın formasını giymeyen ve derbi yaşamayan bir isim olan Kolcu, teknik adam olarak ilk kez derbi karşılaşmasında yer alacak. Bununla ilgili konuşan Derviş Kolcu, derbiyi antrenör olarak yaşayacak olmasının kendisi için bir şans olduğunu ifade etti.

Kolcu: “Geldiğimizden beri derbinin önemi aktarılıyor”

Derbiyi değerlendiren Türk Ocağı Teknik Direktörü Derviş Kolcu, “İki farklı hedefi olan takım karşı karşıya gelecek. Rakibimiz şampiyonluktan kopmamak, biz de Play-out dışında kalmak için mücadele ediyoruz. Ülkenin ve iki camianın özlemle beklediği, ki biz göreve geldiğimizden beri bize bu derbinin önemi aktarılıyor, ligdeki konumumuz ve camiamız açısından çok önemli bir derbi olacak” ifadelerini kullandı. Derbi öncesi kampa gireceklerini belirten Kolcu, özellikle bu hafta göreve geldiğinden bu yana en enerji dolu çalışmaları yaptıklarını sözlerine ekledi.

Eksikler

Derbi öncesi özellikle Doğan Türk Birliği’ndeki eksik oyuncular dikkat çekiyor. Zira bir süre önce sakatlanan Koral Saymaz ameliyat olarak sezonu kapatmıştı. Ondan ayrı olarak sakatlığı bulunan Emek Kırılmaz’ın karşılaşmada forma giyme ihtimali mevcut. Oyuncu ile ilgili son kararı teknik heyet verecek. Doğan’da ayrıca 4 sarı kart cezalısı olan Rahemm maçta görev yapamayacak. Türk Ocağı’nda ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Orta alanın önemli isimlerinden James’in hafif bir sakatlığı söz konusu ancak oyuncunun karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

Golleri ikinci yarıda atıyorlar

Her iki takımın bu sezon attıkları gollerin dağılımına bakıldığında Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı’nın karşılaşmaların ilk devrelerinde daha fazla gol attıkları görülüyor. Doğan Türk Birliği attığı 49 golle ligin şu anda en golcü üçüncü takımı durumunda. Doğan Türk Birliği karşılaşmaların 31 ile 45’inci dakikalarında 11, 61 ile 75’inci dakikalarında ise 10 gol attı. Bu zaman dilimleri sarı lacivertlilerin en fazla gol bulduğu bölümler oldu. Türk Ocağı ise maçların ilk çeyreğinde gol bulamazken özellikle son 15 dakikada 10 gollük bir performans sergiledi. Ocak bu sezon kaydettiği 33 golün 22 tanesini karşılaşmaların ikinci yarılarında buldu.

DTB

DK / GOL

1-15 5

16-30 5

31-45 11

46-60 9

61-75 10

76-90 8

90+ 1

TOP 49

TOL

DK / GOL

1-15 -

16-30 4

31-45 7

46-60 5

61-75 6

76-90 10

90+ 1

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