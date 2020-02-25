Bu da oldu! Tatar kendini yalanladı

Başbakan ve UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar kendi açıklamasını yalanlayarak tarihe geçti.



Başbakan Tatar İngiltere'de yayınlanan Sunday Express gazetesine verdiği demeçte, “Bir anlaşma sağlanması durumunda Kuzey Kıbrıs’ın elinde tutuğu toprağı %36’dan %30’a indirmeye hazır olduğunu” söylemişti.



Tatar’ın bu açıklaması, Ulusal Birlik Partisi Basın Bürosu aracılığı ile duyurulmuştu.



Ersin Tatar bugün yeni bir açıklama yaparak, bu kez, “Söz konusu haberde yer alan ‘ bir anlaşma olması halinde Kıbrıs Türk tarafının toprak miktarını %36’dan %30’a indirmeye hazır olduğuma’ dair ifadeler benim değildir” dedi.



Tatar yeni açıklamasında, “Ben, muhabire Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Crans Montana’da Rum tarafına bir harita vererek Kıbrıs Türkü’nün elindeki topraklardan %6’dan fazla taviz sunduğunu ancak Rum tarafının buna da ‘hayır’ dediğini anlatmaya çalıştım ancak muhabir bunu benim de vermeye hazır olduğum bir toprak tavizi olarak yazdı” görüşlerine yer verdi.



İngiltere’deki röportajın ses kayıtlarının açıklanıp açıklanmayacağı da merak konusu oldu.

