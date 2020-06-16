Bu da oldu: Shakespeare büstü çalındı

Mağusa’da meydandaki Shakespeare büstü çalındı. Othello Kalesi’ne de adını veren ünlü yazar Shakespeare’in büstünün kim ya da kimler tarafından çalındığı bilinmiyor.

Gazimağusa Belediyesi tarafından yaptırılan William Shakespeare büstü 2016’da parka yerleştirilmişti.

Shakespeare Büstü, sanatçı Ümit İnatçı’nın sanat yönetmenliğinde Mehmet İlkerli ve Erdinç İlkerli tarafından yapılmıştı.