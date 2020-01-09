Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklama yaparak İmar Planı konusunda hükümetin ciddiyetten uzak hareket ettiğini belirtti. Erhürman açıklamasında; "Bu ciddiyetsizlik daha ne kadar devam edecek?" dedi.

Erhüman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

"Meclis'te "İmar planı konusunda "ne yapacaksınız" diye soruyoruz, "değerlendiriyoruz"dan başka yanıt alamıyoruz. Ülkenin konuyla doğrudan ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu KTMMOB, "toplumsal fayda bir kenara bırakılıp süreç fazlasıyla siyasal zemine kaymıştır" diyor ama yine ses yok. Emirnamede belirtilen süre aşılmış, imar planı yürürlüğe girmemiş durumda. Öngörülebilir olmayan, belirsizliklerle dolu bir sürecin içindeyiz... Bu ciddiyetsizlik daha ne kadar devam edecek?"