Dila ŞİMŞEK

Kozanköylü Cem Isladırcı, 12 seneyi aşkındır Lefkoşa’da Canben isimli büfesini işletiyor. 2008 öncesi İngiltere’de yaşadığını söyleyen Isladırcı, adaya döndükten sonra kendisine bu mesleği seçmiş.

İşini yıllardır severek yaptığını belirten Isladırcı, tek zorluğunun ise sabah çok erken kalkması gerektiği olduğunu belirtiyor.

Islatırcı, her sabah 6’da büfesini açarak, gününü burada geçiriyor.

“İnsanlar istediği mesleğin peşinden gitmeli”

Son zamanlarda işlerin iyice düştüğünü belirten Islatırcı, büfenin Meclis’in yolunda olması nedeniyle zaman zaman zorluk yaşadığını, özellikle eylem olduğunda işinin neredeyse tamamen durduğunu anlatıyor. “Ama bu işte mutlu değilseniz inanın yapamazsınız. Ben işimden çok mutluyum, geçimimi sağlıyorum. Her gün yol gidip gelmek zor olsa da, fedakarlık yapmamız gerekiyor. Özellikle kendi işletmenizin olması çok daha tatmin edici bir duygu… Bu büfe benim evim gibi, tüm günümü burada geçiriyorum. Arkadaşlarım yanıma ziyaretime geliyor. Birçok insan tanıyıp sohbet ediyorum. İnsanlar istediği mesleğin peşinden gitmeli...” diye konuşuyor.