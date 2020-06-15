“Bu bir skandaldır, (Özersay) nasıl açıklayacaksın?

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu karantinasız girişlerle ilgili meclis genel kurulunda konuştu, durumu skandal olarak niteledi.

Ataoğlu, hükümet yetkililerinin tutarsız açıklamalarına dikkat çekerek “Maalesef tutarız açıklamaları üzülerek izliyoruz. Maskaralık gibi bir takım hareketleri de izliyoruz” dedi.

Ataoğlu, gelen şahısların ülkeye girişleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı olup olmadığını sorgulayarak “Bakanlar Kurulu’nda görüşülmüş ve karar alınmışsa neden resmi gazetede yayınlamadınız?” diye sordu.

“Hükümet yetkililerindne adam akıllı bir açıklama bekledik açıklama yapan tel kişi Turizm Bakanı yaptı. Özel izinle Lapta Marina projesi için geldiklerini açıkladı”

“Belediye başkanı böyle bir olaydan ne ilgilisi ne de bilgisi olduğunu açıkladı. Bu skandal olarak niteliyoruz”

“Özel izinle gelenlerin VIP’ten çıktığını işittik, akabinde Dışişleri bakanlığı yetkilileri VIP açılmadı, yan taraftaki kapıdan çıkıldı dendi”

“Tüm Bakanlar Kurulu’nun bilgisi vardı bu ziyaretten. Ciddi bir açıklama yok”

“Bakanlar Kurulu’nda alınan kararı bakanlar nasıl bilmez? İnsanların akılları ile dalga geçtiğiniz farkında mısınız? Elbette yatırıma karşı değiliz, ne oldu şeker suya mu düştüydü? 2 hafta sonra gelseydi. Yatırıma eğil, yaptığınız uygulamaya karşıyız”

“Bakanlar Kurulu’nda görüşülmüş ve karar alınmışsa neden resmi gazetede yayınlamadınız?” “Karar varsa açıklayın, gizli bir karar varsa da açıklayın.”

Ataoğlu 4'lü koalisyonun bozulmasını hatırlatarak HP başkanı Özersay’a atfen “Hade gel buyur, bugün nasıl sessiz kalacaksın? Hade gel buyur” dedi.

HP’lilerin her olaya “Biz suçsuzuz, bizim haberimiz yoktur, UBP yaptı” şeklinde yaklaştığını söyleyen Ataoğlu, olanların açıklanmasını istedi.