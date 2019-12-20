Tarım eski Bakanı, CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hediye edilen 1000 kök sakız ağacı fidanının, topraklı olduğu halde ve Tarım Dairesi müfettişlerinin olumsuz görüşüne rağmen, köklerindeki toprak Girne Limanı'nda denize dökülerek yıkanarak ülkeye girişi sağlandığını söyledi.

“Bu bir skandaldır” diyen Şahali, 2015 yılında yürürlüğe giren Bitki Sağlığı Yasası’nın, ülkeye topraklı hiçbir bitki girişine izin vermediğini hatırlattı. Şahali “Bu amir hüküm dün hile yapılarak, devlet eliyle yok sayıldı” dedi.

İşte Şahali’nin açıklaması:

"TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hediye edilen 1000 kök sakız ağacı fidanı, topraklı olduğu halde ve Tarım Dairesi müfettişlerinin olumsuz görüşüne rağmen, köklerindeki toprak Girne Limanı'nda denize dökülerek yıkandı ve ülkeye girişi sağlandı. Yani devlet kendi kendini kandırarak bizi de kandırdığını zannetti.

Bu olmadı, olamaz! Ülkemizdeki bitki ve toprak güvenliğine aleni bir saldırı anlamına gelen bu uygulamaya imza atanlar derhal görevden alınmalı ve haklarında soruşturma açılmalıdır."