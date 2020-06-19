Bu bir hükümet meselesidir, tek bir bakan değil

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantı sonrası açıklama yaparak siyasi skandalla ilgili konuştu, "Bu bir hükümet meselesidir, sadece tek bir bakanın görevden alınması yeterli değildir. Yapılması gereken, hükümetin yapılan tüm yanlışlarla ilgili tek tek izahat vermesidir. Bu konuda ısrarcı olacağız" dedi.

Erhürman, “Ülkeye Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın giriş yapıldı, uçuş izni verildi, gümrük denetimi yapılmadı, karantina koşullarına uyulmadı. Bu bir hükümet meselesidir, sadece tek bir bakanın görevden alınması yeterli değildir. Yapılması gereken, hükümetin yapılan tüm yanlışlarla ilgili tek tek izahat vermesidir. Bu konuda ısrarcı olacağız. Temmuz ayında, güvene çok daha ihtiyaç duyacağımız günlere ilerlerken, yaşadıklarımız şu anda güven vermiyor” şeklinde konuştu.