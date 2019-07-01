Bu ayrılık olmadı

Dr. Ocak: “Yeni Sağlık Bakanı sürecin uzayacağını söyledi, adadan ayrıldım”

Ankara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Başkanlığı tarafından referans verilen ve 1 yıldır Bağımlılık Merkezi oluşturulması için çalışma yapan Dr. Ocak, yeni hükümet döneminin ilk ciddi kaybı oldu.

Dr. Davut Ocak’ın yeni Sağlık Bakanlığı ekibi ile yaptığı toplantı sonrasında görevinden ve ülkeden ayrıldığı iddia edildi. YENİDÜZEN’e konuşan Uzman Doktor Ocak, “Yeni Sağlık Bakanı’nın AMATEM İçin alt yapı hazırlıklarının iki yıla kadar uzayabileceğini ifade etmesi üzerine ayrıldım” dedi.

Kurulacak olan Rehabilitasyon Merkezi için protokolde Uzman Doktor Ocak’ı öneren Profesör Doktor Abdülkadir Çevik, KKTC’de ciddi bir Psikiyatri eksikliği olduğuna dikkati çekti… Çevik: “Çok üzgünüm”

BESİM: “ÖNEMLİ BİR DOKTORDU”… YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık eski Bakanı Doktor Filiz Besim, Uzman Doktor Davut Ocak’ın özellikle ülkede bağımlılıkla ilgili mücadelede ciddi bilgiye sahip bir hekim olduğunu kaydetti.

Binanın en fazla bir buçuk aylık bir sıkıntısı olduğunu da dile getiren Besim, “Doktor Davut Ocak, Barış Ruh’tan sonra görevine Çatalköy’de devam edecekti” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Sağlık Bakanlığı’ndan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Devrim DEMİR

‘Uyuşturucu Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi’nin (AMATEM) kurulması için getirilen Uzman Psikiyatr Dr. Davut Ocak adadan ayrıldı.

Ankara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Başkanlığı tarafından referans verilen ve 1 yıldır bir Bağımlılık Merkezi oluşturulması için çalışma yapan Dr. Ocak, yeni hükümet döneminin ilk ciddi kaybı oldu.

Dr. Davut Ocak’ın yeni Sağlık Bakanlığı ekibi ile yaptığı toplantı sonrasında görevinden ve ülkeden ayrıldığı iddia edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Uzman Doktor Ocak, “Yeni Sağlık bakanı AMATEM İçin alt yapı hazırlıklarının iki yıla kadar uzayabileceğini ifade etmesi üzerine ayrıldım” dedi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Sağlık Bakanlığı, konu aktarıldığı halde açıklama yapmadı.

Kısa sürede faaliyete geçmesi planlanıyordu… Bakan değişti, ‘rafa kalktı’…

Çatalköy’de Tarım Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’nin bir tesisi, Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na devredilmişti.

Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim’in girişimi ile Çatalköy’de kısa bir sürede alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile hayata geçirilmesi planlanan rehabilitasyon merkezinin sözleşmeli doktoru, Türkiye’ye geri döndü.

Çatalköy’de “Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi” olarak hayata geçirilmesi planlanan merkezin açılmasının, ‘alt yapı eksikliklerinin uzun bir zaman alacağı’ gerekçesi ile askıya alındığı iddia edildi.

Rehabilitasyon Merkezi için Türkiye’den Nisan ayı sonunda adaya gelen Uzman Doktor Davut Ocak, ülkeden ayrılma sebebi ile ilgili YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu.

21 Haziran Cuma günü KKTC’den ayrıldığını ifade eden Ocak, ayrılma sebebini kendisinin KKTC’ye gelmesini çok istediği hocası Ankara Üniversitesi’nde görevli Profesör Doktor Abdülkadir Çevik ile paylaştığını da kaydetti.

Dr. Ocak: “Alt yapı eksikliklerinin tamamlanması uzun süreceği söylendi, ayrıldım”

Üzerinde yaklaşık bir yıldır çalışılan “Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi” ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapmak için Nisan sonu sözleşme yapIılan Uzman Doktor Davut Ocak, YENİDÜZEN’e konuştu.

Ocak “Ayrılma kararımın ardından durumu hocam Profesör Doktor Abdülkadir Çevik ile paylaştım. Yeni göreve gelen Sağlık Bakanı’ndan, Çatalköy’de açılması hedeflenen Rehabilitasyon Merkezi’nin alt yapı sıkıntılarının uzun süreceği ve bunun iki yılı aşkın bir zaman alacağını öğrendim. Adadan Cumartesi günü ayrıldım. Birçok yazışmalar oldu bu sürede yeniden Sağlık Bakanlığı ile görüşeceğim” dedi.

Kurulacak olan Rehabilitasyon Merkezi için protokolde Uzman Doktor Ocak’ı öneren Profesör Doktor Abdülkadir Çevik, KKTC’de ciddi bir Psikiyatri eksikliği olduğuna dikkati çekti:

Çevik: “Çok üzgünüm”

Çatalköy’de ve özellikle Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapmak için gelen Uzman Doktor Davut Ocak’ın adadan ayrılmasına çok üzüldüğünü ifade eden Profesör Doktor Abdülkadir Çevik, süreci anlattı.

Çevik, “Ben deneyimli Uzman Doktor Davut Ocak’ın olmasını çok istemiştim. Yeni Sağlık Bakanı ile görüştüğünü bana telefonda iletmiş ve açılacak olan Rehabilitasyon merkezinin bir, iki yıl daha kurulamayacağını aktarmıştı.

Kıbrıs’ın kuzeyinin özellikle Psikiyatri alnında ciddi bir doktor eksikliği var ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne en az 10 Psikiyatri Doktoru gerekmekte.

Uzman Doktor Davut Ocak, işinde oldukça başarılı ve çok sevdiği bu alanda hizmet vermekte. Biz de onun başarılı olduğu için görev almasını çok istemiştik. KKTC’ye gelmeden, Türkiye’de oldukça iyi bir yerde görev yapmaktaydı, ayrılmasına çok üzüldüm” şeklinde konuştu.

Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim:

“AMATEM için Ankara Üniversitesi’nin onayladığı, önemli bir hekimdi”

YENİDÜZEN’e konuşan eski Sağlık Bakanı Doktor Filiz Besim, bakanlık yaptığı dönemde hastanelerin eksikliklerini daha yakından inceleme şansı yakaladığını ve Psikiyatri eksikliğinin ciddi bir konu olduğunu ifade etti.

Gündemde böylesi bir olay varken Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde birkaç gün önce yaşanan gerginliğin de bu eksiklik yüzünden çıktığını ifade eden Besim, “Yaşanan bu olay eksiklikler yüzünden yaşanıyor. Çok fazla hasta yükü olan bu bölümde, bakan olduğum dönemde özel bir ilgi gösterdik. Hekim alımı yaptık, pratisyen sayısını arttırdık. Bölümde olmaması gereken hastaları özel bir yere sevk ederek, hasta sayısını azaltmaya çalıştık” dedi.

“Ankara Üniversitesi’nin onayladığı bir hekimdi”

Dr. Filiz Besim, Uzm. Dr. Davut Ocak’ın çok önemli biri olduğunu ifade etti.

Bakanlık döneminde 1 yıl boyunca bu konu üzerinde ciddi bir uğraş verildiğini, Ocak’ın, Akut (Acil vakalara) müdahale eden bir uzman olduğunu kaydeden Besim, Davut Ocak’ın Çatalköy’de kurulacak olan Rehabilitasyon Merkezi (AMATEM) için Ankara Üniversitesi’nin onayladığı bir hekim olduğunu kaydetti. Besim sözlerine şöyle devam etti:

“Bakanlık dönemimizde Uzman Doktor Davut Ocak, bizi kırmayarak Nisan sonu Sağlık Bakanlığı ile sözleşme yaptı. Doktor Davut Ocak, bağımlılıkla ilgili ciddi bir bilgiye sahip bir doktordur” dedi.

Besim: “Barış Ruh’tan sonra Çatalköy’de devam edecekti”

YENİDÜZEN’e süreci anlatan Doktor Filiz Besim, Çatalköy’deki yerin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi üzerine, Ankara Üniversitesi’nden uzmanların gelerek yerinde incelemeler yaptığını ve projeler yaparak Planlama Dairesi’nden onay aldıklarını kaydetti.

Binanın en fazla bir buçuk aylık bir sıkıntısı olduğunu dile getiren Besim, “Doktor Davut Ocak, Barış Ruh’tan sonra görevine Çatalköy’de devam edecekti” şeklinde konuştu.

“Bağımlılık kişinin değil, toplumun sorunu”

Bağımlılıkla Mücadele Haftası’nda böylesine bir haber aldığı için çok üzgün olduğunu ifade eden Besim, Çatalköy’de yapılması planlanan Rehabilitasyon Merkezi’nin toplum için gerekli olduğunun altını çizdi.

Besim, “Çok üzgünüm, ciddi emekler verilen bir projeydi. Bu tür konular ciddi şekilde ele alınmalı kimin olduğu fark etmez, bağımlılık kişinin değil toplumun sorunu haline gelmiş durumda” dedi.

“Çok perişan kendini saklayan aileler var”

Bağımlılığın ülkede ciddi bir yara olduğunu ifade eden Besim, bakanlık döneminde bununla ilgili bir ekip oluşturulduğunu anımsattı, projeye sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Bakanlık yaptığı dönemde birçok perişan olmuş aile ile karşılaştığını da ifade eden Besim, “Bu haberi almak beni çok üzdü. Ele ele verelim, batağa batmış gençlerimiz perişan olmuş kendilerini saklayan aileler var. Çok ciddi dramlar, trajediler var bu illete düşmüş kişileri kurtarmak görevimizdir. Bu projeye sahip çıkalım” şeklinde konuştu.