“Bu aşamada kimse çıkıp kaza sebebine dair tahminde bulunmamalıdır”
Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya, uçağın ultralight tipi olduğunu, icp ventura markası ve 3 haftalık bir uçak olduğunu kaydetti.
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Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya, uçağın ultralight tipi olduğunu, icp ventura markası ve 3 haftalık bir uçak olduğunu kaydetti. İki kişilik uçağın İtalyan yapımı olduğunu söyleyen Ziya, her amaç için kullanılabildiğini, hafif olmasından dolayı genelde amatör pilotların kullandığı bir araç olduğunu belirtti.
Kaybedilen iki pilotun da deneyimli olduğunu dile getirerek, ailelerine başsağlığı dileyen Ziya, bu aşamada kimsenin kaza sebebine dair açıklama yapmaması gerektiğini, heyetin beklenmesini kaydetti.
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