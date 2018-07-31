Başbakan Tufan Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, GKK Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Başbakan Tufan Erhürman’a plaket takdim etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Başbakan Erhürman’ı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle ziyaret etmek istediklerini belirtti.

“Türk Mukavemet teşkilatından aldığımız ruhla görevimizin başındayız” diyen Algan, nitelikli ve güçlü yapılarıyla her zaman görevlerinin başında olduklarını ve görevlerini aynı inançla yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.



ERHÜRMAN: “Bu ağır bir yük ve günden güne de artıyor”

Başbakan Tufan Erhürman ise, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün ülke için çok önemli olduğunu belirterek, bu kurumlarla görevlere geldikleri günden beri çok yoğun mesai içinde olduklarını ifade etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın başka ülkelerde yerine getirilen fonksiyonların yanında başka görevler de üstlendiğini dile getiren Erhürman, “Bu ağır bir yük ve günden güne de artıyor” dedi.

Erhürman, suç ve suçlularla mücadele azimleriyle potansiyellerinin ve kadroların da genişlediğine işaret ederek, Güvenlik kuvvetleriyle birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ziyareti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret, Kıbrıs’ın fethinin 447’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 60’ncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42’nci kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı münasebetiyle gerçekleştirildi.