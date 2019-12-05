Elektrikte ‘af’ tuhaf geldi.

Niye?

Çünkü ödemediğiniz zaman kesiyorlar zaten…

Hatta diyorlar ki “bilgisayarlar kesiyor.”

“Sistem otomatik” diyorlar, çok da hoşuma gidiyor.

Bu durumda faturanızı ödemediğiniz zaman kesiliyorsa…

“Borç” biriktirme imkânınız zaten yok.

En fazla bir ay!



* * *

Evde de işyerinde de günü gününe hep öderiz.

O kadar ki…

Bir sabah gazeteye geldik ve elektrik yoktu…

Baktık karşı komşuda var.

“Arızadır” dedik, elektrikçiyi aradık.

Usta geldi “sorun yok” dedi.

Kuruma telefon ettik.

“Sizin elektriğiniz kesildi” dediler.

“Borcunuzu ödemediniz.”

Olamaz!

Meğerse fatura gelmemiş, e-posta ile dağıtmaya başlamışlar, haber merkezinin mailine göndermişler.

Yüzlerce basın bildirisi arasında kaynayıp gitmiş.



* * *

Çok içerlemiştim doğrusu…

“Son yirmi senede, tek bir ay borcumuzu ödemediğimiz olmadı. İnsan önce bir sorar, ne oldu. Burası sonuçta bir gazete” demiştim.

Yine o lakırdı tekrarlandı: Sistem kendisi kesiyor.

Öylesine ileri teknoloji!



* * *

Şimdi “af” kararnamesini görünce…

Sigortalar gibi…

İhtiyat Sandığı gibi…

Vergiler gibi…

Yeniden kendimi enayi hissettim, yeniden aptal…

Bu UBP’yi boşuna getirmiyorlar her birkaç senede bir…

Ah Kudret hocam ah!

İçinden kapkara bir milliyetçi çıktığı yetmezmiş gibi bir gecede bu diyarı 90’lara gerilettin ya, siyasi hayatın boyunca gölgen gibi hep yanında gezecektir bu utanç…

Neyse…



* * *

Yine de merağım şu: Borcunuz varsa ve sistem otomatik olarak elektriği kesiyorsa eğer…

Bu “borçlular” kim?

Bu af kimler için acaba?